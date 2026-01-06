Robert Lewandowski podjął ostateczną decyzję w kwestii trwającego sezonu. Roger Torelló twierdzi, że reprezentant Polski zareagował na doniesienia łączące go z transferem w zimie.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nigdzie się nie wybiera

Gdzie Robert Lewandowski zagra w kolejnym sezonie? Ta kwestia nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Barcelona ciągle nie zaproponowała Polakowi przedłużenia wygasającej umowy. Dlatego doświadczony napastnik koncentruje się wyłącznie kwestiach sportowych. Były zawodnik Bayernu Monachium chce jak najlepiej prezentować się na boisku.

Do końca kontraktu 37-latka zostało tylko pół roku. Wszystko wskazywało na to, że Lewandowski pozostanie na Camp Nou. Jednak w poniedziałkowy wieczór media zasugerowały, że jeszcze w zimie może dojść do sensacyjnej zmiany. Ostateczna decyzja miała należeć do snajpera Blaugrany.

Zmiana klubowych barw została wykluczona. Roger Torelló przekonuje, że reprezentant Biało-Czerwonych nie zamierza przeprowadzać się do Arabii Saudyjskiej, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Lewandowski chce dokończyć rozgrywki w szeregach Dumy Katalonii.

W tym sezonie gwiazdor Barcelony zaliczył 19 meczów. Jego ofensywny dorobek to dziewięć goli i dwie asysty. Napastnik obecnie jest czwartym najlepszym strzelcem La Liga. Wyprzedzają go Kylian Mbappe (18 bramek), Ferran Torres (11) i Vedat Muriqi (10).