Legia może go zatrzymać. Feio ujawnił szczegóły

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz i Vladan Kovacević

Kovacević pomoże Legii w eliminacjach?

Legia Warszawa nie zakończy ligowych rozgrywek na podium, ale na pewno wystąpi w kolejnej edycji europejskich pucharów po pokonaniu Pogoni Szczecin w finale Pucharu Polski. Przystąpi tym samym do rywalizacji na trzech frontach, rozpoczynając następny sezon od eliminacji do Ligi Europy.

W niedzielnym meczu z Lechem Poznań trener Goncalo Feio zaskoczył, stawiając między słupkami na Vladana Kovacevicia. Zimą bramkarz został wypożyczony ze Sportingu, ale nie zapewnił odpowiedniego poziomu, więc na dłuższą metę wygryzł go Kacper Tobiasz. Występ Bośniaka od pierwszej minuty był więc sporą niespodzianką.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Po meczu Feio wytłumaczył się ze swojej decyzji. Ujawnił, że Kovacević może pozostać w klubie na nieco dłużej, bowiem taką opcję daje klauzula zawarta w umowie ze Sportingiem. Niewykluczone, że Legia zatrzyma go do końca eliminacji do europejskich pucharów.

– Mamy klauzulę pozostawienia Vladana do końca eliminacji europejskich pucharów. To decyzja, której nie da się ocenić bez pełnego obrazu. Kacper Tobiasz być może pojedzie na młodzieżowe Euro, a Legia ma przed sobą intensywny okres od 10 lipca – nawet do 7 meczów w 21 dni. Po takim turnieju Kacper będzie potrzebował odpoczynku, a klub może rozważać jego sprzedaż. Vladan Kovacević to ważna postać, pomógł nam wygrać choćby prestiżowy mecz na Stamford Bridge – przekazał trener stołecznej ekipy, cytowany przez portal Legia.net.

Po powrocie do Polski Kovacević rozegrał dla Legii dziewięć spotkań i raz zachował czyste konto.