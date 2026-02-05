Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie regularnie pojawia się na czołówkach gazet. Portugalczyk otwarcie protestuje przeciwko polityce Saudi Pro League. Gwiazdor rozgrywek wstawił się także za pracownikami Al-Nassr, o czym informuje A Bola.

Chun Yin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr - Al-Ittihad)

Ronaldo kontynuuje walkę. Teraz chodzi o pracowników

Sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki bierze udział w treningach, ale odrzuca powołania na mecze. W ten sposób Cristiano Ronaldo wyraża sprzeciw wobec niesprawiedliwej polityki Saudi Pro League oraz PIF, czyli Państwowego Funduszu Inwestycyjnego. Działania obu podmiotów mają wpływ na transfery Al-Nassr.

Reprezentant Portugalii nie zamierza pojawiać się na boisku dopóki jego żądania nie zostaną spełnione. 40-latek zagroził odejściem z klubu, jeżeli zarząd klubu nie otrzymać większej autonomii w kwestiach wzmocnień. Warunki Ronaldo są doskonale znane.

Teraz legendarny napastnik walczy także o dobro pracowników Al-Nassr. A Bola twierdzi, że niektórzy z nie otrzymali swoich wynagrodzeń. Ronaldo stawia sprawę jasno – jeżeli zaległości finansowe nie zostaną uregulowane, piłkarz nie będzie dostępny na hitowe spotkanie z Al-Itihhad. W ten sposób opuściły drugi mecz z rzędu – wcześniej nie zagrał w pojedynku z Al-Riyadh.