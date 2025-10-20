Kane, Haaland i Mbappe miażdżą Lewandowskiego. Oto klasyfikacja Złotego Buta

Klasyfikacja Złotego Buta: Lewandowski na 196. miejscu
Robert Lewandowski od początku sezonu boryka się z problemami zdrowotnymi. W trakcie okresu przygotowawczego doznał drobnego urazu mięśniowego, przez co stracił pierwszy mecz La Liga, a w dwóch następnych rozegrał tylko kilkanaście minut. Aktualnie ponownie nie może grać ze względu na kontuzje, która odnowiła się w trakcie ostatniego meczu reprezentacji Polski.
Ten fakt znacząco wpłynął na liczby Roberta Lewandowskiego na początku sezonu. W rozgrywkach ligowych zdobył tylko 4 gole, przez co zajmuje odległe miejsce w klasyfikacji Złotego Buta. Na ten moment plasuje się na 196. miejscu z dorobkiem 8 punktów.
Warto dodać, że w najlepszych ligach współczynnik za zdobytego gola wynosi x2. Bramki w ligach z miejsc 6-21 w rankingu UEFA premiowane są współczynnikiem x1.5. Natomiast w pozostałych ligach każdy gol to współczynnik x1.
Na dzień dzisiejszy w TOP10 można znaleźć głównie mało znanych zawodników. Wszystko przez to, że w tych ligach gra toczy się systemem wiosna-jesień. Mimo to wśród dziesięciu najskuteczniejszych piłkarzy w Europie są Erling Haaland i Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium w 7 meczach zdobył 12 goli w Bundeslidze, zaś Norweg ma 11 bramek w 8 spotkaniach Premier League.
Tuż za TOP10 znalazł się Kylian Mbappe, który zajmuje 11. miejsce. Francuz w barwach Realu Madryt zdobył 10 goli w 9 meczach. Walka o Złotego Buta potrwa do końca sezonu. W przeszłości Robert Lewandowski wygrywał nagrodę w 2021 i 2022 roku.
TOP10 klasyfikacji Złotego Buta (20.10.2025):
|Zawodnik
|Klub
|Bramki
|Współczynnik
|Punkty
|Klaemint Olsen
|NSI Runavik
|26
|1
|26
|Kasper Hogh
|Bodo/Glimt
|17
|1.5
|25.5
|Darko Lemajić
|FC RFS
|25
|1
|25
|Harry Kane
|Bayern Monachium
|12
|2
|24
|Daniel Karlsbakk
|Sarpsborg
|16
|1.5
|24
|Nahir Besara
|Hammarby
|16
|1.5
|24
|August Priske
|Djurgardens
|15
|1.5
|22.5
|Ibrahim Diabate
|GAIS
|15
|1.5
|22.5
|Erling Haaland
|Manchester City
|11
|2
|22
|Pall Klettskard
|KI Klaksvik
|21
|1
|21