Kane, Haaland i Mbappe miażdżą Lewandowskiego. Oto klasyfikacja Złotego Buta

11:25, 20. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski jest na 196. miejscu w klasyfikacji Złotego Buta. Zdecydowanie lepiej radzą sobie: Erling Haaland, Kylian Mbappe czy Harry Kane. Wspomniana trójka imponuje skutecznością.

Robert Lewandowski
Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Klasyfikacja Złotego Buta: Lewandowski na 196. miejscu

Robert Lewandowski od początku sezonu boryka się z problemami zdrowotnymi. W trakcie okresu przygotowawczego doznał drobnego urazu mięśniowego, przez co stracił pierwszy mecz La Liga, a w dwóch następnych rozegrał tylko kilkanaście minut. Aktualnie ponownie nie może grać ze względu na kontuzje, która odnowiła się w trakcie ostatniego meczu reprezentacji Polski.

Ten fakt znacząco wpłynął na liczby Roberta Lewandowskiego na początku sezonu. W rozgrywkach ligowych zdobył tylko 4 gole, przez co zajmuje odległe miejsce w klasyfikacji Złotego Buta. Na ten moment plasuje się na 196. miejscu z dorobkiem 8 punktów.

Warto dodać, że w najlepszych ligach współczynnik za zdobytego gola wynosi x2. Bramki w ligach z miejsc 6-21 w rankingu UEFA premiowane są współczynnikiem x1.5. Natomiast w pozostałych ligach każdy gol to współczynnik x1.

Na dzień dzisiejszy w TOP10 można znaleźć głównie mało znanych zawodników. Wszystko przez to, że w tych ligach gra toczy się systemem wiosna-jesień. Mimo to wśród dziesięciu najskuteczniejszych piłkarzy w Europie są Erling Haaland i Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium w 7 meczach zdobył 12 goli w Bundeslidze, zaś Norweg ma 11 bramek w 8 spotkaniach Premier League.

Tuż za TOP10 znalazł się Kylian Mbappe, który zajmuje 11. miejsce. Francuz w barwach Realu Madryt zdobył 10 goli w 9 meczach. Walka o Złotego Buta potrwa do końca sezonu. W przeszłości Robert Lewandowski wygrywał nagrodę w 2021 i 2022 roku.

TOP10 klasyfikacji Złotego Buta (20.10.2025):

ZawodnikKlubBramkiWspółczynnikPunkty
Klaemint OlsenNSI Runavik26126
Kasper HoghBodo/Glimt171.525.5
Darko LemajićFC RFS25125
Harry KaneBayern Monachium12224
Daniel KarlsbakkSarpsborg161.524
Nahir BesaraHammarby161.524
August PriskeDjurgardens151.522.5
Ibrahim DiabateGAIS151.522.5
Erling HaalandManchester City11222
Pall KlettskardKI Klaksvik21121
Dane na podstawie: Transfermarkt

