Jobe Bellingham dał o sobie znać. Młodszy brat gwiazdy Realu Madryt błyszczy w Sunderlandzie

Jobe Bellingham to młodszy brat Jude'a, gwiazdy Realu Madryt. 18-latek aktualnie występuje w Sunderlandzie na zapleczu Premier League.

IMAGO / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham to młodszy brat Jude’a, gwiazdy Realu Madryt

18-latek występuje w Sunderlandzie na zapleczu Premier League



Jobe Bellingham błyszczy w Sunderlandzie

Jobe Bellingham rozwija się obecnie w Championship, czyli drugiej lidze angielskiej. Przybywając tego lata do Sunderlandu, 18-letni pomocnik robi już spore wrażenie i ugruntowuje pozycję w klubie. W dziewięciu meczach ligowych za każdym razem wychodził w podstawowym składzie i zdobył dwie bramki.

– Myślę, że próbuje stworzyć własną tożsamość. Nie chce żyć na plecach brata, chce być piłkarzem, jakim jest, a przede wszystkim chce pokazać ludziom, na co go stać. To absolutny diament, nie wiem, gdzie będzie za pięć lat, ale jestem z niego bardzo zadowolony. Jego największym atutem jest chęć nauki – skomentował trener Sunderlundu, Tony Mowbray.

Zobacz także: Real Madryt wypunktował Gironę. Piękna asysta Bellinghama [WIDEO]