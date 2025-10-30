Jagiellonia Białystok awansowała w Pucharze Polski. Hiszpan bohaterem w Legnicy [WIDEO]

Jagiellonia Białystok wygrała z Miedzią Legnica (3:2) i awansowała do 1/8 finału STS Pucharu Polski. Bohaterem Dumy Podlasia został Sergio Lozano, który strzelił dwa gole.

PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok

Sergio Lozano błysnął w Legnicy. Jagiellonia górą w Pucharze Polski

Miedź Legnica podejmowała Jagiellonię Białystok w meczu 1/16 finału STS Pucharu Polski. W poprzedniej rundzie drużyna Janusza Niedźwiedzia pewnie pokonała Pogoń Siedlce, a teraz liczyła na niespodziankę na własnym boisku.

Miedź, która w Betclic 1. Lidze zajmuje 12. miejsce, kilka dni temu wygrała ze Stalą Mielec. Duma Podlasia przerwała imponującą serię 18 meczów bez porażki w Zabrzu. Piłkarze Adriana Siemieńca przegrała (1:2), tracąc tym samym fotel lidera PKO BP Ekstraklasy.

Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla gości. W 11. minucie Cezary Polak wykorzystał dokładne podanie Dawida Drachala i otworzył wynik meczu. Jednak już w 36. minucie wyrównał Kamil Antonik, któremu piłkę dograł Benedik Mioc.

„Jaga” pograła przy bramce na 1:0 🔥 Kapitalna asysta Dawida Drachala 👏



🔴📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/hnkAWoaeqh pic.twitter.com/oX1FnqbFYg — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 30, 2025

Po przerwie Jagiellonia długo nie mogła znaleźć sposobu na defensywę Miedzi, ale w 62. minucie na boisku pojawił się Sergio Lozano. Hiszpański napastnik wpisał się na listę strzelców w 70. minucie, a pięć minut później zdobył kolejną bramkę, zapewniając białostoczanom zwycięstwo (3:1) i awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski.

W doliczonym czasie gry do bramki Jagiellonii trafił jeszcze Marcel Mansfeld, ale nie odmienił już losów spotkania w Legnicy. Wcześniej tego dnia do kolejnej rundy awansował również Lech Poznań, który pokonał czwartoligowego Gryfa Słupsk (2:1).

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok 2:3 (1:1)

0:1 Cezary Polak 11′

1:1 Kamil Antonik 36′

1:2 Sergio Lozano 70′

1:3 Sergio Lozano 75′

2:3 Marcel Mansfeld 90+2′