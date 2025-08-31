Ismaheel bliski odejścia z Górnika Zabrze. Nigeryjczyk zostanie w Ekstraklasie! [NOWE INFORMACJE]

Taofeek Ismaheel wkrótce opuści Górnika Zabrze. Goal.pl już wcześniej informował, że są oferty dla Nigeryjczyka. W ostatecznej rozgrywce liczyły się Samsunspor i Lech Poznań. Wiemy kto wygrał!

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Turcja już odpada

Goal.pl informował w sobotę, że turecki Samsunspor interesuje się Taofeekiem Ismaheelem z Górnika Zabrze. Teraz możemy dodać, że zabrzanie odrzucili ofertę tego klubu. Nie oznacza to jednak, że Nigeryjczyk zostanie w Zabrzu. Już wcześniej informowaliśmy, że interesuje się nim też Lech Poznań.

W niedzielę Mateusz Borek poinformował, że transfer jest blisko. I to prawda. Jak potwierdziliśmy we własnych źródłach, jest niemal pewne, że Ismaheel trafi do Lecha. Ma to być wypożyczenie z obowiązkowym wykupem, a całkowita kwota transakcji powinna się „zakrecić” wokół miliona euro z haczykiem.

Ismaheel trafił do Górnika z francuskiego Lorient latem 2025 roku. Do tej pory rozegrał w Ekstraklasie 38 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył pięć asyst. Wcześniej grał też między innymi w belgijskim Beveren, czy norweskiej Vaalerendze. W tym sezonie zagrał we wszystkich dotychczasowych ligowych meczach Górnika notując jedną asystę.