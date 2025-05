Inter przegrał walkę o tytuł. „Mamy takie poczucie”

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Inter już koncentruje się na innym meczu

Zwycięstwo z pojedynku z Como mogło zagwarantować obronę tytułu, ale tylko w przypadku potknięcia Napoli. Inter „zrobił swoje” i pokonał 2:0 Larianich, ale to nie wystarczyło. Partenopei, prowadzeni przez Antonio Conte, wygrali 2:0 z Cagliari i zdetronizowali Nerazzurrich. Ekipa z Mediolanu kończy sezon w Serie A na 2. miejscu, tracąc tylko jeden punkt do nowych mistrzów. Jednak to nie koniec emocji. Stefan de Vrij wypowiedział się na temat

– Zrobiliśmy to, co do nas należało. Wiedzieliśmy, że musimy liczyć na korzystny wynik gdzie indziej i nie mogliśmy zrobić więcej tego wieczoru. Teraz musimy zostawić to wszystko za sobą i całkowicie skupić się na przygotowaniach do finału Ligi Mistrzów. Scudetto? Zasłużenie trafia do drużyny, która zajęła pierwsze miejsce, ale zdecydowanie mamy poczucie, że mogliśmy zrobić więcej w lidze. W tej chwili jesteśmy bardzo zmotywowani, aby rozegrać wielki finał. Pracowaliśmy niesamowicie ciężko i spisaliśmy się naprawdę dobrze w Lidze Mistrzów, a w przyszłym tygodniu damy z siebie wszystko, aby dokończyć robotę – przyznał holenderskie obrońca po ostatnim gwizdku mecz z Como.

Inter 31 maja zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Simone Inzaghi w pojedynku z Larianimi postanowił dać odpocząć kilku istotnym piłkarzom – na ławce rezerwowych zasiedli Francesco Acerbi, Nicolo Barella, Andrea Bastoni, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Marcus Thuram czy Henrich Mychitarian.