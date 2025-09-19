Guardiola naprawdę to powiedział! Mocna szpilka w Arsenal i Artetę

Pep Guardiola przed meczem Arsenal - Manchester City wbił szpilkę w Mikela Artetę. Hiszpan na konferencji prasowej odniósł się do walki o triumf w Premier League, przywołując wielkie wydatki Kanonierów podczas okna transferowego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jeśli zdobędzie tytuł, to dlatego, że dużo wydał – mówi Guardiola o Artecie

Manchester City przez ostatnie lata dominował w Premier League. Pep Guardiola i spółka w ostatnich ośmiu latach aż sześciokrotnie zdobywali mistrzostwo Anglii. W obu przypadkach, gdy nie udało im się zdobyć tytułu, ligę angielską wygrywał Liverpool. W grze o miano najlepszego klubu na wyspach bierze również udział Arsenal. Kanonierzy ostatnie trzy sezony kończyli na 2. miejscu.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej mecz Arsenal – Manchester City na pytania dziennikarzy odpowiadał Pep Guardiola. Hiszpan przed kamerami zwrócił się do Mikela Artety, czyli byłego asystenta, a obecnie trenera Kanonierów. Panowie prywatnie są przyjaciółmi, lecz opiekun Obywateli nie omieszkał wbić szpilki w swojego rodaka, nawiązując do olbrzymich wydatków podczas okna transferowego.

– Chcę powiedzieć mojemu przyjacielowi, Mikelowi Artecie, że jeśli zdobędzie tytuł Premier League… cóż, to będzie tylko dzięki wydawaniu pieniędzy, a nie dlatego, że tak ciężko pracował! Tak jak Liverpool! Jeśli Arne Slot znowu wygra tytuł, to będzie dlatego, że w tym roku wydał dużo pieniędzy, prawda? – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Bo to nie tylko Manchester City tak zrobił, prawda? Wszyscy tak robią… Od wielu lat każdy klub może robić, co chce! Wiem, że z nami obchodzono się zupełnie inaczej, ale jeśli inni chcą wydawać, to dlatego, że po prostu tego chcą – dodał.

Mecz Arsenal – Manchester City odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 17:30. Na ten moment po 4. kolejkach wyżej w tabeli są kanonierzy, którzy zajmują 2. miejsce z dorobkiem 9 punktów. O 3 oczka mniej mają The Citiziens, plasując się na 8. pozycji.