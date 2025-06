Iñaki Esnaola / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester United i Manchester City chcą Gianluigiego Donnarummę

Gianluigi Donnarumma poprowadził Paris Saint-Germain w rozgrywkach 2024/25 po potrójną koronę. Włoski bramkarz odegrał kluczową rolę w drodze po triumf w prestiżowych rozgrywkach. W wielkim finale, rozegranym w Monachium, mistrzowie Francji rozgromili Inter Mediolan (5:0).

26-latek, który trafił na Parc des Princes z Milanu na zasadzie wolnego transferu w 2021 roku. Donnarumma wchodzi w ostatni rok swojego kontraktu, a rozmowy z klubem utknęły w martwym punkcie. Głównym problemem mają być rozbieżności finansowe. Włoch oczekuje 10 mln euro rocznej pensji, a PSG oferuje 6 mln euro.

Sytuację Donnarummy bacznie obserwują oba kluby z Manchesteru. Czerwone Diabły chcą pozyskać latem nowego bramkarza. Menedżer Ruben Amorim nie jest przekonany do formy Andre Onany, co może doprowadzić do jego sprzedaży i otworzyć drzwi do transferu reprezentanta Włoch.

Z kolei Manchester City, mimo zainteresowania golkiperem PSG, musi najpierw rozwiązać kwestię przyszłości Edersona. Brazylijczyk jest otwarty na nowe wyzwania, a jego usługami interesują się kluby z Bliskiego Wschodu. Choć eksperci sugerują, że Donnarumma nie idealnym bramkarzem do systemu Pepa Guardioli. Oba kluby z Manchesteru mają argumenty, by przekonać Włocha.