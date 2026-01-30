Gdzie kupić bilety na mecze?

15:29, 30. stycznia 2026
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to serwis, w którym kupisz wejściówki na mecze rozgrywane w całej Europie.

Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Najsilniejsze ligi europejskie grają również w styczniu. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na mecze Tottenhamu z Manchesterem City i Liverpoolu z Newcastle.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
30 styczniaSerie ALazio Rzym – Genoaod 275 zł
30 styczniaBundesligaFC Koeln – VfL Wolfsburgod 485 zł
31 styczniaPremier LeagueChelsea FC – West Ham Unitedod 1370 zł
31 styczniaPremier LeagueLiverpool – Newcastleod 1350 zł
31 styczniaBundesligaEintracht Frankfurt – Bayerod 400 zł
1 lutegoLa LigaReal Betis – Valenciaod 465 zł
1 lutegoPremier LeagueAston Villa – Brentfordod 505 zł
1 lutego2. BundesligaHertha Berlin – SV Darmstadtod 275 zł
1 lutegoPremier LeagueManchester United – Fulhamod 695 zł
1 lutegoPremier LeagueTottenham – Manchester City od 655 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.