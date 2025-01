Fati nie ma miejsca w Barcelonie. Kolejny klub wyraził zainteresowanie Źródło: Todofichajes Patryk Kucharski Ansu Fati znajduje się na wylocie z Barcelony. Według portalu Todofichajes 22-letnim hiszpańskim skrzydłowym zainteresowanie wyraziła Valencia.

Aflo Co. Ltd. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati i Hansi Flick