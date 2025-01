Chelsea gotowa rywalizować o obrońcę. 80 mln euro klauzuli

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea może pozyskać Ousmane Diomande

Wraz ze zbliżającym się końcem zimowego okienka transferowego potrzeba dokonania wzmocnień staje się coraz pilniejsza. Ousmane Diomande to utalentowany zawodnik Sportingu Lizbona, który wzbudza zainteresowanie dwóch londyńskich klubów.

Jeszcze niedawno środkowego obrońcę łączono z Manchesterem United, głównie ze względu na przenosiny byłego menadżera Sportingu, Rubena Amorima na Old Trafford, który zastąpił Erika ten Haga. Jednak brak konkretnych ofert ze strony Czerwonych Diabłów sprawił, że to Chelsea i Arsenal mają być obecnie najbliżej pozyskania 21-letniego defensora. Zainteresowanie Diomande wyraził również Bayern Monachium.

Choć Sporting oficjalnie utrzymuje, że zawodnik może odejść wyłącznie za kwotę równej klauzuli wykupu w wysokości 80 mln euro, spekuluje się, że oferta na poziomie 50-60 mln euro mogłaby skłonić klub z Lizbony do sprzedaży. Sam zawodnik podobno preferuje przenosiny do Premier League, co daje przewagę angielskim klubom nad zespołem z Bawarii.

Chelsea myśli o pozyskaniu środkowego obrońcy, ponieważ Axel Disasi może w najbliższym czasie opuścić Stamford Bridge.

Diomande jest podstawowym zawodnikiem Sportingu. W bieżącym sezonie Iworyjczyk rozegrał 25 spotkań.

