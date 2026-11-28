Zdjęcie kontekstowe: Jordi Sanchez podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin w Katowicach, w Polsce — Tomasz Karczewski / alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez podczas meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2026/27 pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin w Katowicach, w Polsce

GKS Katowice pokonał Śląsk Wrocław 3:0

Śląsk Wrocław podejmował GKS Katowice w sobotę, 28 listopada, w spotkaniu Ekstraklasy. Drużyna Rafała Góraka wyjechała z kompletem punktów po zwycięstwie 3:0, choć do przerwy miała tylko jednobramkową przewagę. Gospodarzom okazji nie brakowało, ale na drodze do siatki stawał Gabriel Kobylak.

Już w 3. minucie bramkarz gości obronił celne uderzenie Malaly’ego Dembélégo. Wynik otworzyli jednak katowiczanie. W 17. minucie po podaniu Bartosza Nowaka na listę strzelców wpisał się Eman Marković. Śląsk szukał odpowiedzi, lecz przed przerwą Kobylaka nie zdołał pokonać także Karol Linetty. Na przerwę zespoły zeszły przy wyniku 0:1.

Po zmianie stron pracy nie brakowało obu bramkarzom. Kobylak zatrzymywał próby Dembélégo i Adama Ciucki, a po drugiej stronie interweniować musiał Karol Niemczycki.

W 65. minucie na 0:2 podwyższył Pau Resta. Jak opisuje Sport.pl, akcję prawą stroną rozwinął Mateusz Kowalczyk, a Lukas Klemenz trafił w poprzeczkę. Resta był jednak na miejscu i skutecznie dobił piłkę. Trzy minuty później Arkadiusz Jędrych wykorzystał dużo miejsca w polu karnym po nieudanym wybiciu Linettego i zdobył trzecią bramkę dla GKS-u. Według relacji końcówka należała do gości, a Niemczycki i słupek uchronili gospodarzy przed jeszcze wyższą porażką.

Śląsk zakończył spotkanie bez gola mimo sześciu celnych strzałów. Katowiczanie mieli osiem takich prób i potrafili przełożyć je na zdecydowane zwycięstwo.