Borussia Mönchengladbach kontra Borussia Dortmund – Bundesliga 2026/27 — Dean Mouhtaropoulos / getty Na zdjęciu: Borussia Mönchengladbach kontra Borussia Dortmund – Bundesliga 2026/27

Niko Kovač docenił klasę Bayeru Leverkusen

Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 19:30 czasu polskiego na Signal Iduna Park. Przed spotkaniem Bundesligi szkoleniowiec gospodarzy zwrócił uwagę na jakość gry przeciwnika, szczególnie na jego podejście do utrzymywania się przy piłce.

– Bardzo poważnie traktuję Bayer Leverkusen. Wykonują świetną pracę. Drużyna gra naprawdę dobry futbol. Hiszpański futbol, mocno oparty na posiadaniu piłki – mówił Niko Kovač, cytowany w zapowiedzi opublikowanej 27 listopada na oficjalnej stronie Borussii.

– Gramy u siebie, jesteśmy faworytem, ale mierzymy się z naprawdę dobrym przeciwnikiem – podkreślił Kovač.

Borussia przystąpi do ligowego starcia po wtorkowym wyjazdowym remisie 1:1 z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Punkt drużynie Kovača zapewnił Maximilian Beier, który wyrównał w 55. minucie po podaniu Kouakou Joane Gadou. Bayer w czwartek pokonał natomiast na wyjeździe Dinamo Zagrzeb 2:0 w Lidze Europy. Gole dla zespołu z Leverkusen strzelili Malik Tillman i Jarell Quansah.

W tabeli Bundesligi Borussia prowadzi z dorobkiem 24 punktów po dziesięciu meczach. Bayer rozegrał tyle samo spotkań i zajmuje piąte miejsce z 19 punktami.