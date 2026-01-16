Ciekawe mecze w Europie. Gdzie kupić bilety?

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to miejsce, gdzie znajdziesz wejściówki na mecze rozgrywane w najsilniejszych ligach europejskich.

Goal.pl Na zdjęciu: Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Najsilniejsze ligi europejskie grają również w styczniu. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na mecze Realu Madryt, Borussii Dortmund i derby Manchesteru.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

Data Rozgrywki Mecz Cena biletów 16 stycznia Ligue 1 PSG – OSC Lille od 485 zł 17 stycznia La Liga Real Madryt – Levante od 740 zł 17 stycznia Premier League Manchester United – Manchester City od 1370 zł 17 stycznia Premier League Liverpool – Burnley od 530 zł 17 stycznia Bundesliga FC Koeln – FSV Mainz od 380 zł 17 stycznia Bundesliga Borussia Dortmund – FC St. Pauli od 405 zł 18 stycznia Serie A AC Milan – Lecce od 150 zł 18 stycznia Serie A Lazio Rzym – Como od 275 zł 18 stycznia Premier League Aston Villa – Everton od 615 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

