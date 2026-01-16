Ciekawe mecze w Europie. Gdzie kupić bilety?

14:05, 16. stycznia 2026
Redakcja Goal.pl
Źródło:  Goal.pl

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to miejsce, gdzie znajdziesz wejściówki na mecze rozgrywane w najsilniejszych ligach europejskich.

Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Najsilniejsze ligi europejskie grają również w styczniu. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na mecze Realu Madryt, Borussii Dortmund i derby Manchesteru.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
16 styczniaLigue 1PSG – OSC Lilleod 485 zł
17 styczniaLa LigaReal Madryt – Levanteod 740 zł
17 styczniaPremier LeagueManchester United – Manchester Cityod 1370 zł
17 styczniaPremier LeagueLiverpool – Burnleyod 530 zł
17 styczniaBundesligaFC Koeln – FSV Mainzod 380 zł
17 styczniaBundesligaBorussia Dortmund – FC St. Pauliod 405 zł
18 styczniaSerie AAC Milan – Lecce od 150 zł
18 styczniaSerie ALazio Rzym – Comood 275 zł
18 styczniaPremier LeagueAston Villa – Evertonod 615 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.