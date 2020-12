Buffon ocenił występ z Parmą. “Nasze wzloty są imponujące”

Juventus FC miał prawo z obawami podchodzić do sobotniej potyczki z Parmą Calcio, bo to drużyna, która w tej kampanii zdołała już urwać punkty Interowi Mediolan i AC Milanowi. Stara Dama wywiązała się jednak z roli faworyta, wygrywając pewnie 4:0. Po zakończeniu spotkania Gianluigi Buffon przestrzegał jednak przed tym, aby mówić, że już jest widoczny styl gry trenera Andrei Pirlo.

Juventus FC wygrał w sobotni wieczór swój siódmy mecz w sezonie Serie A. Taki stan rzeczy sprawia, że ekipa z Piemontu legitymuje się bilansem 27 punktów na koncie. Tymczasem doświadczony golkiper Banconerich przekonuje, że o odciśnięciu piętna na zespole przez trenera można mówić dopiero wtedy, gdy drużyna rozgrywa kilka kolejnych meczów na podobnym poziomie.

Buffon pewny na boisko, konkretny przed kamerą

Gianluigi Buffon w przyszłym miesiącu skończy 43 lata. W każdym razie w starciu przeciwko Gialloblu nie przeszkodziło to w tym, aby Włoch zakończył spotkanie z czystym kontem. – To był mecz, który musieliśmy kontrolować, ponieważ, zanim będziemy grać wielkie mecze, to musimy grać tak, aby mieć, jak najmniej żalu do siebie po takich spotkania – mówił Buffon przed kamerą DAZN.

– Nie sądzę, żeby nasze występy znalazły pełne odzwierciedlenie w wynikach. Jako przykład wystarczy wymienić starcie z Lazio. Zasłużyliśmy na to, aby wygrać, a straciliśmy wygraną w ostatnich sekundach – kontynuował były reprezentant Włoch.

– Staram się zachować formę i przekazać coś innym. Wiem, jak to robić i nie czuję się w tym aspekcie zakłopotany – przekonywał Buffon.

Powtarzalność kłopotem Juve?

– Jeśli rozegramy sześć, siedem, czy osiem meczów w takim stylu, jak to miało miejsce dzisiaj, to będzie można mówić, że jesteśmy Juventusem Andrei Pirlo. Prawda jest jednak taka, że wciąż nie jesteśmy stabilni, mając wzloty, ale i upadki. Chociaż wzloty w naszym wykonaniu są imponujące – mówił bramkarz Juve.

Juventus swoje ostatnie spotkanie w 2020 roku rozegra w najbliższy wtorek, mierząc swoje siły z ACF Fiorentiną na swoim stadionie. Start meczu zaplanowany jest na 20:45.