Borussia Dortmund zrobiła pierwszy krok do awansu w Lidze Mistrzów. Porażka zespołu Zalewskiego [WIDEO]

Piłkarze BVB lepsi w rywalizacji z Atalantą
Borussia Dortmund zakończyła fazę ligową Liga Mistrzów na 17. miejscu w tabeli. W rundzie play-off niemiecki zespół trafił na Atalantę Bergamo, w której barwach występuje Nicola Zalewski. Trener Gian Piero Gasperini wysoko ceni reprezentanta Polski, który odwdzięczył się w miniony weekend trafieniem w meczu ligowym przeciwko Lazio Rzym.
W pierwszym spotkaniu na Signal Iduna Park gospodarze chcieli wypracować solidną zaliczkę przed rewanżem zaplanowanym na kolejny tydzień. W wyjściowym składzie gości od pierwszych minut znalazł się Zalewski. Spotkanie rozpoczęło się z kilkuminutowym opóźnieniem ze względu na korki wokół stadionu.
Już pierwsze minuty spotkania pokazały, że gospodarze są nastawieni na szybkie narzucenie swoich warunków. Już w 3. minucie do siatki trafił Serhou Guirassy. Gwinejski napastnik świetnie wykorzystał podanie Juliana Ryersona i zapisał na swoim koncie szóste trafienie w czterech ostatnich meczach.
Tuż przed przerwą Borussia podwyższyła prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maximilian Beier, a asystę zaliczył znakomicie dysponowany Guirassy. Po zmianie stron włoski zespół próbował wrócić do gry. Goście starali się przejąć inicjatywę, konstruować akcje ofensywne i zdobyć bramkę kontaktową. Mimo kilku groźnych sytuacji nie zdołali przechytrzyć defensywy Borussii. Ostatecznie niemiecka drużyna kontrolowała przebieg meczu do końca i wygrała pewnie (2:0), robiąc duży krok w stronę awansu. Rewanż zaplanowano na środę (25 lutego) o godzinie 18:45.
Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
1:0 Serhou Guirassy 3′
2:0 Maximilian Beier 42′