Borussia Dortmund zrobiła pierwszy krok do awansu w Lidze Mistrzów. Porażka zespołu Zalewskiego [WIDEO]

23:06, 17. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund pokonała Atalantę Bergamo (2:0) na Signal Iduna Park w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. W zespole od początku zagrał Nicola Zalewski.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

Piłkarze BVB lepsi w rywalizacji z Atalantą

Borussia Dortmund zakończyła fazę ligową Liga Mistrzów na 17. miejscu w tabeli. W rundzie play-off niemiecki zespół trafił na Atalantę Bergamo, w której barwach występuje Nicola Zalewski. Trener Gian Piero Gasperini wysoko ceni reprezentanta Polski, który odwdzięczył się w miniony weekend trafieniem w meczu ligowym przeciwko Lazio Rzym.

W pierwszym spotkaniu na Signal Iduna Park gospodarze chcieli wypracować solidną zaliczkę przed rewanżem zaplanowanym na kolejny tydzień. W wyjściowym składzie gości od pierwszych minut znalazł się Zalewski. Spotkanie rozpoczęło się z kilkuminutowym opóźnieniem ze względu na korki wokół stadionu.

Już pierwsze minuty spotkania pokazały, że gospodarze są nastawieni na szybkie narzucenie swoich warunków. Już w 3. minucie do siatki trafił Serhou Guirassy. Gwinejski napastnik świetnie wykorzystał podanie Juliana Ryersona i zapisał na swoim koncie szóste trafienie w czterech ostatnich meczach.

Tuż przed przerwą Borussia podwyższyła prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Maximilian Beier, a asystę zaliczył znakomicie dysponowany Guirassy. Po zmianie stron włoski zespół próbował wrócić do gry. Goście starali się przejąć inicjatywę, konstruować akcje ofensywne i zdobyć bramkę kontaktową. Mimo kilku groźnych sytuacji nie zdołali przechytrzyć defensywy Borussii. Ostatecznie niemiecka drużyna kontrolowała przebieg meczu do końca i wygrała pewnie (2:0), robiąc duży krok w stronę awansu. Rewanż zaplanowano na środę (25 lutego) o godzinie 18:45.

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)

1:0 Serhou Guirassy 3′

2:0 Maximilian Beier 42′

