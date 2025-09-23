Bilety na mecze ligowe i pucharowe

Sprawdź ofertę biletów na mecze oferowanych przez nowy serwis “Goal.pl Bilety by VisitFootball”.

To będzie ciekawy tydzień na europejskich stadionach. Tempa nabierają rozgrywki ligowe, startują krajowe puchary oraz Liga Europy. Jeśli chciałbyś obejrzeć z trybun gwiazdy światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Madrytu.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Juventusu lub PSG? Sprawdź nas!

Data Rozgrywki Mecz Cena biletów 24 września EFL Cup Tottenham – Doncaster od 365 zł 24 września La Liga Atletico Madryt – Rayo od 280 zł 25 września Liga Europy Red Bull Salzburg – FC Porto od 470 zł 25 września Liga Europy Aston Villa – Bologna od 620 zł 26 września Bundesliga Bayern – Werder od 965 zł 27 września Premier League Crystal Palace – Liverpool od 940 zł 27 września La Liga Atletico – Real od 965 zł 27 września Ligue 1 PSG – Auxerre od 535 zł 27 września Serie A Juventus – Atalanta od 535 zł 28 września Premier League Newcastle – Arsenal od 620 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin