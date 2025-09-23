Bilety na mecze ligowe i pucharowe

To będzie ciekawy tydzień na europejskich stadionach. Tempa nabierają rozgrywki ligowe, startują krajowe puchary oraz Liga Europy. Jeśli chciałbyś obejrzeć z trybun gwiazdy światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Madrytu.
Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Juventusu lub PSG? Sprawdź nas!
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|24 września
|EFL Cup
|Tottenham – Doncaster
|od 365 zł
|24 września
|La Liga
|Atletico Madryt – Rayo
|od 280 zł
|25 września
|Liga Europy
|Red Bull Salzburg – FC Porto
|od 470 zł
|25 września
|Liga Europy
|Aston Villa – Bologna
|od 620 zł
|26 września
|Bundesliga
|Bayern – Werder
|od 965 zł
|27 września
|Premier League
|Crystal Palace – Liverpool
|od 940 zł
|27 września
|La Liga
|Atletico – Real
|od 965 zł
|27 września
|Ligue 1
|PSG – Auxerre
|od 535 zł
|27 września
|Serie A
|Juventus – Atalanta
|od 535 zł
|28 września
|Premier League
|Newcastle – Arsenal
|od 620 zł
O VisitFootball.com:
VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.
Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin