Bilety na mecze ligowe i pucharowe

Sprawdź ofertę biletów na mecze oferowanych przez nowy serwis “Goal.pl Bilety by VisitFootball”.

Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę
To będzie ciekawy tydzień na europejskich stadionach. Tempa nabierają rozgrywki ligowe, startują krajowe puchary oraz Liga Europy. Jeśli chciałbyś obejrzeć z trybun gwiazdy światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Madrytu.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Juventusu lub PSG? Sprawdź nas!

Sprawdź serwis Bilety Goal.pl by VisitFootball

DataRozgrywki MeczCena biletów
24 wrześniaEFL CupTottenham – Doncasterod 365 zł
24 wrześniaLa LigaAtletico Madryt – Rayood 280 zł
25 wrześniaLiga EuropyRed Bull Salzburg – FC Portood 470 zł
25 wrześniaLiga EuropyAston Villa – Bolognaod 620 zł
26 wrześniaBundesligaBayern – Werderod 965 zł
27 wrześniaPremier LeagueCrystal Palace – Liverpoolod 940 zł
27 wrześniaLa LigaAtletico – Realod 965 zł
27 wrześniaLigue 1PSG – Auxerreod 535 zł
27 wrześniaSerie AJuventus – Atalantaod 535 zł
28 wrześniaPremier LeagueNewcastle – Arsenalod 620 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin