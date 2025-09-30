Bilety na mecze europejskich pucharów

Szukasz biletów na mecze Ligi Mistrzów lub Ligi Europy? Sprawdź ofertę serwisu “Goal.pl Bilety by VisitFootball”.

Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Jeśli chciałbyś obejrzeć z trybun gwiazdy światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów i wycieczek na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na mecze Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów oraz FC Porto z Crveną Zvezdą Belgrad w ramach rozgrywek Ligi Europy.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wyprawę do Anglii, a może marzysz o wizycie na stadionie Borussii Dortmund? Sprawdź nas!

Sprawdź serwis Bilety Goal.pl by VisitFootball

DataRozgrywki MeczCena biletów
30 wrześniaLiga MistrzówAtletico Madryt – Eintracht Frankfurtod 325 zł
30 wrześniaLiga MistrzówInter Mediolan – Slavia Pragaod 280 zł
30 wrześniaLiga MistrzówChelsea FC – Benfica Lizbonaod 620 zł
1 październikaLiga MistrzówFC Barcelona – Paris Saint-Germainod 835 zł
1 październikaLiga MistrzówBorussia Dortmund – Athletic Bilbaood 410 zł
1 październikaLiga MistrzówAS Monaco – Manchester Cityod 705 zł
1 październikaLiga MistrzówArsenal FC – Olympiakos Pireusod 1050 zł
2 październikaLiga EuropyFC Porto – Crvena Zvezda Belgradod 410 zł
2 październikaLiga EuropyCeltic FC – Sporting Bragaod 1175 zł
2 październikaLiga EuropyAS Roma – Lille OSCod 750 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin