Bilety na ligowe mecze w Europie

Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarze wracają do walki o ligowe punkty. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na ciekawe mecze w Serie A oraz starcie Barcelony z Gironą.
Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Manchesteru City lub PSG? Sprawdź nas!
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|17 października
|Ligue 1
|Paris Saint-Germain – Strasbourg
|od 620 zł
|18 października
|La Liga
|Atletico Madryt – Osasuna
|od 280 zł
|18 października
|La Liga
|Sevilla – Mallorca
|od 320 zł
|18 października
|Ligue 1
|Olympique Marsylia – Le Havre
|od 405 zł
|18 października
|Bundesliga
|FC Koeln – Augsburg
|od 620 zł
|18 października
|Premier League
|Manchester City – Everton
|od 470 zł
|18 października
|Serie A
|Torino – Napoli
|od 495 zł
|18 października
|Serie A
|AS Roma – Inter
|od 555 zł
|18 października
|La Liga
|FC Barcelona – Girona
|od 470 zł
|19 października
|Serie A
|AC Milan – Fiorentina
|od 385 zł
O VisitFootball.com:
VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.
Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.