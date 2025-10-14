Bilety na ligowe mecze w Europie

11:16, 14. października 2025
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

W serwisie “Goal.pl Bilety by VisitFootball” kupisz bilety na mecze ligowe i pucharowe europejskich gigantów.

Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!
Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarze wracają do walki o ligowe punkty. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na ciekawe mecze w Serie A oraz starcie Barcelony z Gironą.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Manchesteru City lub PSG? Sprawdź nas!

Sprawdź serwis Bilety Goal.pl by VisitFootball

DataRozgrywki MeczCena biletów
17 październikaLigue 1Paris Saint-Germain – Strasbourgod 620 zł
18 październikaLa LigaAtletico Madryt – Osasunaod 280 zł
18 październikaLa LigaSevilla – Mallorcaod 320 zł
18 październikaLigue 1Olympique Marsylia – Le Havreod 405 zł
18 październikaBundesligaFC Koeln – Augsburgod 620 zł
18 październikaPremier LeagueManchester City – Evertonod 470 zł
18 październikaSerie ATorino – Napoliod 495 zł
18 październikaSerie AAS Roma – Interod 555 zł
18 październikaLa LigaFC Barcelona – Gironaod 470 zł
19 październikaSerie AAC Milan – Fiorentinaod 385 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.