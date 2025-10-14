Bilety na ligowe mecze w Europie

W serwisie “Goal.pl Bilety by VisitFootball” kupisz bilety na mecze ligowe i pucharowe europejskich gigantów.

Goal.pl Na zdjęciu: Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarze wracają do walki o ligowe punkty. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na ciekawe mecze w Serie A oraz starcie Barcelony z Gironą.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Manchesteru City lub PSG? Sprawdź nas!

Data Rozgrywki Mecz Cena biletów 17 października Ligue 1 Paris Saint-Germain – Strasbourg od 620 zł 18 października La Liga Atletico Madryt – Osasuna od 280 zł 18 października La Liga Sevilla – Mallorca od 320 zł 18 października Ligue 1 Olympique Marsylia – Le Havre od 405 zł 18 października Bundesliga FC Koeln – Augsburg od 620 zł 18 października Premier League Manchester City – Everton od 470 zł 18 października Serie A Torino – Napoli od 495 zł 18 października Serie A AS Roma – Inter od 555 zł 18 października La Liga FC Barcelona – Girona od 470 zł 19 października Serie A AC Milan – Fiorentina od 385 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.