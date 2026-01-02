Bilety na derby Paryża, mecze Premier League i nie tylko!

Kolejny weekend z piłką ligową przed nami. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Paryża oraz mecz Manchester City – Chelsea FC.
Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Bayernu lub FC Porto? Sprawdź nas!
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|4 stycznia
|Premier League
|Fulham – Liverpool
|od 615 zł
|4 stycznia
|Premier League
|Newcastle – Crystal Palace
|od 405 zł
|4 stycznia
|Premier League
|Manchester City – Chelsea FC
|od 825 zł
|4 stycznia
|Premier League
|Tottenham – Sunderland
|od 490 zł
|4 stycznia
|La Liga
|Real Madryt – Real Betis
|od 1250 zł
|4 stycznia
|Premier League
|West Ham Unted – Nottingham Forest
|od 405 zł
|7 stycznia
|Serie A
|Bologna – Atalanta
|od 615 zł
|7 stycznia
|Premier League
|Manchester City – Brighton
|od 320 zł
|7 stycznia
|Serie A
|Lazio – Fiorentina
|od 275 zł
|7 stycznia
|Premier League
|Fulham – Chelsea FC
|od 740 zł
O VisitFootball.com:
VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.
Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.