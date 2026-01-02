Bilety na derby Paryża, mecze Premier League i nie tylko!

16:07, 2. stycznia 2026
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to miejsce, gdzie znajdziesz wejściówki na mecze rozgrywane w najsilniejszych ligach europejskich.

Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę
Obserwuj nas w
Goal.pl Na zdjęciu: Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę

Kolejny weekend z piłką ligową przed nami. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Paryża oraz mecz Manchester City – Chelsea FC.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Bayernu lub FC Porto? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
4 styczniaPremier LeagueFulham – Liverpoolod 615 zł
4 styczniaPremier LeagueNewcastle – Crystal Palaceod 405 zł
4 styczniaPremier LeagueManchester City – Chelsea FCod 825 zł
4 styczniaPremier LeagueTottenham – Sunderlandod 490 zł
4 styczniaLa LigaReal Madryt – Real Betisod 1250 zł
4 styczniaPremier LeagueWest Ham Unted – Nottingham Forestod 405 zł
7 styczniaSerie ABologna – Atalantaod 615 zł
7 styczniaPremier LeagueManchester City – Brightonod 320 zł
7 styczniaSerie ALazio – Fiorentinaod 275 zł
7 styczniaPremier LeagueFulham – Chelsea FCod 740 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.