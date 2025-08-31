Barcelona obawia się meczu z Rayo. Prezes rywali odpowiada

17:10, 31. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario Sport

Barcelona w 3. kolejce La Liga zmierzy się z Rayo Vallecano. Duma Katalonii obawia się o warunki do gry na stadionie rywali. Prezes Franjirrojos odpowiada, a jego słowa cytuje Diario Sport.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Lamine Yamal

Barcelona „uspokajana” przez Rayo

Podopieczni Hansiego Flicka rozpoczęli sezon od dwóch wyjazdowych zwycięstw. Pierwszym rywalem Blaugrany była Mallorca, natomiast w drugiej kolejce La Liga Barcelona pokonała Levante. W niedzielę mistrzowie Hiszpanii rozegrają trzecie ligowe spotkanie i znowu wystąpią na obiekcie rywala. Areną dzisiejszych zmagań będzie Campo de Fútbol de Vallecas, stadion Rayo Vallecano.

Stan murawy na Estadio de Vallecas budzi ogromne zastrzeżenia. Barcelona obawia się rywalizacji na nierównym boisku. Martín Presa, prezydent gospodarzy, postanowił zareagować. – Nasza murawa jest w idealnym stanie. Dobry zawodnik gra na każdym boisku i nie szuka wymówek – stwierdził Presa, cytowany przez Diario Sport.

Jednak obawy Barcy są uzasadnione – obiekt Rayo czasy świetności ma za sobą. Ekipa z Madrytu nie będzie mogła rywalizować w europejskich pucharach na Campo de Fútbol de Vallecas. Wszystko, że Lech Poznań, który zmierzy się z Los Vallecanos na wyjeździe, rozegra to spotkanie na innym stadionie.

