Arsenal w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Kanonierzy wygrali rzuty karne przeciwko Porto

Bohaterem meczu był bramkarz David Raya

Arteta wyróżnił jednego zawodnika

Awans Kanonierów do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wisiał na włosku. Gospodarze odrobili straty z pierwszego meczu w Porto, ale nie zdołali rozstrzygnąć rywalizacji na swoją korzyść w 120 minutach rewanżu. – To było długie 14 lat. Ostatecznie mamy w końcu ten ćwierćfinał. To jednak pokazuje jaki to wynik i jak trudno tam się dostać – powiedział Arteta.

– Jestem dumny z całego zespołu. Nasze wyniki w lidze i pucharach mogą napawać nas dumą. Myślę, że piłkarze wyniosą z tego doświadczenia to, co najlepsze. Nie jest łatwo przystąpić do rzutów karnych przeciwko tak trudnemu rywalowi jak Porto i ostatecznie wyjść ze starcia obronną ręką. To tylko wzmocni drużynę – dodał.

Na słowa pochwały ze strony szkoleniowca zasłużył zwłaszcza bramkarz David Raya, który w serii jedenastek obronił dwa strzały rywali. – Davidowi nie szło wybitnie, gdy dołączył do nas z Brighton. Potrafił jednak się podnieść i to pokazuje jak wielkie ma ambicje i osobowość. To jego wieczór w i pełni na to zasłużył – podkreślił Arteta.