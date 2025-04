Polonia Bytom przed wielką szansą. Mecz z Resovią o dużą stawkę

Polonia Bytom w przypadku zwycięstwa wskoczy na 2. miejsce w Betclic 2. Lidze. W środę rywalem zespołu z Górnego Śląską będzie Resovia Rzeszów. Sovia pogrążona w kryzysie potrzebuje punktu do walki o utrzymanie.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Arak

Pogrążona w kryzysie Resovia broni się przed spadkiem

Resovia z jednym zwycięstwem w pięciu ostatnich meczach musi drżeć o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Sytuacja w lidze jeszcze nie należy do najgorszych, ale przewaga nad strefą spadkową i miejscami barażowymi niebezpiecznie maleje. W środę ich rywalem będzie rozpędzona Polonia Bytom, a więc rywal z najwyższej półki. Trudno myśleć o komplecie punktów, gdy rywale ostatni raz w lidze przegrali w ubiegłym roku. Biorąc pod uwagę aktualną formę Sovii każdy inny wynik niż porażka będzie trzeba uznać za spory sukces.

Kto wygra mecz? Resovia Rzeszów

Remis

Polonia Bytom Resovia Rzeszów

Remis

Polonia Bytom 0 Votes

Polonia Bytom stoi przed szansą na awans do TOP2

Drzwi do bezpośredniego awansu do Betclic 1. Ligi otwierają się coraz bardziej dla Polonii Bytom. Ewentualne zwycięstwo z Resovią sprawi, że znajdą się na 2. miejscu w tabeli z przewagą trzech punktów nad Wieczystą Kraków. Stawka jest wysoka, a fakt, że sezon zbliża się wielkimi krokami do końca, powoduje, że każde zwycięstwo jest dwa razy cenniejsze. Ostatni raz smaku porażki doznali w ubiegłym roku, gdy w połowie listopada przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:1).

Od tego meczu rozpoczęła się ich passa spotkań bez porażki. Na ligowym podwórku są niepokonani od siedmiu meczów, wygrywając po drodze m.in. z Zagłębiem II Lubin (1:0), Świtem Szczecin (5:4) czy GKS-em Jastrzębie (2:0).

Mecze drużyny Resovia Resovia 2 ŁKS Łódź II 2 Zagłębie II Lubin 4 Resovia 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 0 Resovia 3 Resovia 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Mecze drużyny Polonia Bytom Zagłębie II Lubin 0 Polonia Bytom 1 Polonia Bytom 5 Świt Szczecin 4 Polonia Bytom 2 GKS Jastrzębie 0 Rekord Bielsko-Biała 0 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0

Zwycięstwo mimo gry w dziesięciu, Polonia nie dała szans Resovii jesienią

Pierwszy mecz obu drużyn w rundzie jesiennej zakończył się zwycięstwem Polonii Bytom (3:1). Warto dodać, że gospodarze otrzymali w 55. minucie czerwoną kartkę przy wyniku (2:1). Mimo to Sovia nie była w stanie odwrócić losów spotkania. Co więcej, pod koniec dała sobie strzelić trzeciego gola. Tamta potyczka była jedyną bezpośrednią rywalizacją w historii obu drużyn.

Wysokie kursy na mecz Resovia – Polonia w Betclic

Bukmacher Betclic przygotował na mecz Resovia – Polonia Bytom ciekawą ofertę z wysokimi kursami. Na zwycięstwo gości jako faworyta rywalizacji oszacowano kurs na poziomie 2.07. Z kolei triumf gospodarzy w roli underdoga można postawić ze współczynnikiem 3.20.

Wynik Operator Kurs Resovia Rzeszów 3.20 Remis 3.40 Polonia Bytom 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2025 20:36 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Resovia P R W P P R ? 28.7 % Remis 27 % Polonia Bytom R W R W W W ? 44.3 %

Mecz Resovia Rzeszów - Polonia Bytom rozpocznie się w środę (9 kwietnia) o godzinie 18:00 na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie. To spotkanie można oglądać w internecie na sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, a następnie postawić dowolny kupon na 24h przed meczem i mieć na koncie dostępne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.