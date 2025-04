Jest mocne zainteresowanie Koulourisem. Jaka przyszłość czeka napastnika Pogoni? [NASZ NEWS]

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Efthymis Koulouris

Kolejny popis najlepszego strzelca ligi

Ten mecz przejdzie do historii Pogoni. Duma Pomorza w niesamowitym stylu odrobiła straty w Niepołomicach, wyciągając wynik z 2:4 na 5:4. Niekwestionowanym bohaterem był Efthymis Koulouris, który zdobył aż cztery gole, w tym decydującego o zwycięstwie, w doliczonym czasie gry. Napastnik portowców tym popisem (chyba) rozstrzygnął to kto zdobędzie w tym sezonie koronę króla strzelców.



W tym momencie Koulouris ma już 25 goli na koncie, czyli aż osiem więcej od Mikaela Ishaka. Co więcej, to najskuteczniejszy lider strzelców od lat, a jego osteczny wynik może się zakręcić wokół 30 bramek, czego polska Ekstraklasa nie widziała od bardzo dawna.

Złoty kontrakt w Arabii Saudyjskiej?

Ta skuteczność sprawia, że rośnie zainteresowanie jego usługami. Goal.pl już wcześniej informował, że o Koulourisa pytały Besiktas, AEK Ateny i Toronto. Teraz dotarły do nas informacje, że poważnie zainteresowany jest nim jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej. Temat według naszej wiedzy pojawił się jeszcze przed meczem z Puszczą. Łatwo więc wyobrazić sobie, że ostatni występ takie zainteresowanie mógł tylko zintensyfikować.



Jak słyszymy, temat jest rozwojowy, choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Koulouris ma w Pogoni dobry kontrakt, ale oczywistym jest, że Saudyjczycy mogą mu zaproponować dużo wyższą pensję. Umowa Greka ze szczecińskim klubem obowiązuje do lata 2026 roku. Rozmowy o ewentualnym przedłużeniu (podobnie jak z innymi piłkarzami) mają się odbyć po finale Pucharu Polski.

Korona nie jest mu obca

A wracając do wyczynów Greka. W tym sezonie do zdobycia 25 ligowych goli potrzebował ledwie 28 meczów. Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 62 mecze i 37 bramek. W sumie, licząc wszystkie rozgrywki, w barwach Pogoni Kouluris wystąpił w 75 spotkaniach, w trakcie których aż 46 razy trafiał do siatki. Pogoń to klub, dla którego zdobył najwięcej bramek w karierze. Na drugim miejscu jest Atromitos – 39 trafień.



A ewentualna korona króla strzelców nie będzie pierwszą w karierze Koulourisa. W sezonie 2018/19 był top strzelcem greckiej Ekstraklasy. Zdobył wtedy 19 bramek.