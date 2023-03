Fortuna 1 Liga w tym sezonie jest niezwykle emocjonująca. W grę o awans do elity zaangażowanych jest kilka ekip. Podobnie wygląda sytuacja z walką o utrzymanie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Tymczasem władze rozgrywek przekazali informacje na temat ramowego terminarza na kolejną kampanię.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fortuna 1 Liga

Nowy sezon na zapleczu Ekstraklasy wystartuje 22-23 lipca

Ponadto znane są terminy poszczególnych rund w Pucharze Polski

Zmagania w Pucharze Tysiąca Drużyn zaczną się już w sierpniu

Poznaliśmy terminarz meczów w 1 Lidze i w Pucharze Polski

Fortuna 1 Liga od kilku sezonów regularnie podnosi swoją rangę. W trakcie kampanii 2021/2022 mnóstwo dobrego tym rozgrywkom zrobił Widzew Łódź, którego mecze przy wypełnionych trybunach były wartością dodaną. W tym sezonie natomiast o dobry PR rozgrywek dbają między innymi Wisła Kraków, Ruch Chorzów, czy ŁKS.

Znany jest natomiast ramowy terminarz na nową kampanię, która ma zacząć się 22-23 lipca. Pierwsza część rozgrywek potrwa do 16-17 grudnia. Później przedstawiciele wszystkich ekip udadzą się na przerwę zimową, trwająca do trzeciego weekendu lutego. Sezon ma się skończyć 25-26 maja. Tymczasem mecze barażowe o awans do elity mają być rozgrywane 30 maja i 2 czerwca.

Ujawniony został także terminarz na nowy sezon Pucharu Polski. Runda wstępna zacznie się 9 sierpnia tego roku. Tymczasem 2 maja 2024 roku odbędzie się finał rozgrywek. Jeszcze w 2023 roku rozegrane zostaną cztery rundy krajowego pucharu. Półfinały odbędą się natomiast w przyszłym roku.

