Wisła szuka nowego trenera. Trzy nazwiska skreślone

Wisła Kraków w niedzielę zakończyła rywalizację w rundzie jesiennej, ale już 8 stycznia rozpocznie przygotowania do drugiej części sezonu. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi Białą Gwiazdę w walce o powrót do Ekstraklasy. Podczas dzisiejszego Studio Reymonta poznaliśmy nazwiska trzech trenerów, którzy nie zasiądą na szkoleniowej ławce Wisły.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków nie ogłosiła jak do tej pory nazwiska trenera, który poprowadzi drużynę pod początku 2024 roku

W ostatnich spotkaniach zespół Białej Gwiazdy prowadził Mariusz Jop, który tymczasowo zastępował Radosława Sobolewskiego

W Studio Reymonta poznaliśmy nazwiska trzech szkoleniowców, których kandydatury są nieaktualne lub nie są brane pod uwagi

Wisła przed ważną decyzją

Wisła Kraków do sezonu 2023/24 Fortuna 1 Ligi przystępowała w roli murowanego wręcz faworyta do awansu. Rozczarowująca postawa pod wodzą Radosława Sobolewskiego sprawiła, że sytuacja w walce o awans była daleka od oczekiwanej. Efektem było odejście szkoleniowca po porażce 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Prowadzenie drużyny zostało tymczasowo powierzone Mariuszowi Jopowi. Dotychczasowy szkoleniowec rezerw zaliczył komplet zwycięstw w trzech meczach, dwukrotnie zwyciężając w lidze oraz wprowadzając Wisłę do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Jop miał pracować z pierwszym zespołem tylko do końca tego roku. Władze klubu prowadzą obecnie poszukiwania nowego szkoleniowca, który miałby poprowadzić drużynę w walce o awans. Z trenerską ławką Wisły w ostatnich tygodniach łączonych było kilku trenerów, ale już teraz wiadomo, że kilku z nich można skreślić z listy kandydatów. Nazwiska trzech z nich poznaliśmy w programie Studio Reymonta, w którym Marcin Ryszka rozmawiał z dziennikarzami Gazety Krakowskiej Bartoszem Karczem i TVP Sport Mateusz Migą.

Oni nie poprowadzą Wisły

Wśród kandydatów ostatnio pojawiło się nazwisko Ireneusza Mamrota, który pożegnał się z Górnikiem Łęczna po porażce z… Wisłą. Takiego tematu zdaniem Marcina Ryszki jednak nie ma. – Gdy został zwolniony z Górnika Łęczna, pytałem w klubie, czy rozważana jest jego kandydatura. Otrzymałem jednak zdecydowaną odpowiedź, że Ireneusz Mamrot nie jest w kręgu zainteresowań Wisły. To na pewno nie będzie on – powiedział prowadzący Studio Reymonta.

Jeszcze wcześniej z sensacyjnym powrotem do Krakowa łączony był były selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Takie rozwiązanie wykluczył jednak Mateusz Miga: – Nie widzę takiej możliwości. Z tego co wiem to trener Nawałka nie będzie chciał już podejmować pracy w roli trenera, chyba że coś się u niego w ostatnim czasie zmieniło. Odbyła się oczywiście rozmowa z Jarosławem Królewskim, co potwierdził trener Nawałka. Nie padła tam jednak propozycja pracy. Uważam, że nie byłby to dobry pomysł. Wisła nie potrzebuje teraz trenera, który będzie dbał o kąty stołów i ich kształty, ale potrzebuje trenera, który wprowadzi normalność i szybko scementują w jednym celu, jakim jest awans do Ekstraklasy.

Naturalną kandydaturą był z kolei Marcin Brosz, który obecnie pozostaje bez pracy po opuszczeniu w czerwcu stanowiska selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19. Bartosz Karcz ujawnił jednak, że jego kandydatura jest obecnie nieaktualna. – Marcin Brosz z tego co wiem, to na ten moment już nie. W piłce jednak nic mnie nie zaskoczy, więc za chwilę może być jakaś zmiana, która sprawi, że temat wróci. Na ten moment jego kandydatura raczej się mocno oddaliła – powiedział Karcz.

Kto więc powinien zostać nowym trenerem Wisły? Mateusz Miga ujawnił swoje oczekiwania w tej kwestii. – Mam nadzieję, że nie będzie to ktoś, kogo będziemy musieli google’ować. Chcę aby to był trener którego znamy, który ma doświadczenie. Który będzie wiedział co zrobić, kiedy drużynie się zatnie. To jej się zdarza, a na wiosnę nie będzie zbyt dużo czasu, aby z tego kryzysu wychodzić. Trzeba będzie to opanować natychmiastowo, więc postawiłbym na trenera z doświadczeniem w polskiej piłce – powiedział dziennikarz TVP Sport.

Wisła Kraków przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 8 stycznia. Pierwsze spotkanie w 2024 roku rozegra w weekend 17-18 lutego, a jej rywalem będzie Stal Rzeszów.

