PressFocus Na zdjęciu: Boris Moltenis (Wisła Kraków - Chojniczanka Chojnice)

W piątek Wisła Kraków zmierzy się z Odrą Opole w 5. kolejce Fortuna 1 Ligi

Biała Gwiazda do tego meczy przystąpi bez Borisa Moltenisa, który pożegnał się z klubem

Transfer obrońcy tłumaczy Radosław Sobolewski, trener krakowian

Wisła Kraków. Sobolewski komentuje sprzedaż Moltenisa

Wisła Kraków rozpoczęła sezon w sposób, który nie satysfakcjonuje nikogo związanego z otoczeniem klubu. Biała Gwiazda po czterech kolejkach ma na koncie zaledwie pięć punktów i zajmuje dopiero 10. lokatę w tabeli Fortuna 1 Ligi.

Niektóre działania klubu z Krakowa budzą ogromne emocje. Wiele pytań pada zwłaszcza w kontekście ruchów kadrowych Wisły, w tym transferów z R22. Wczoraj poinformowano, że z ekipą ze stolicy Małopolski pożegnał się Boris Moltenis, który został sprzedany do Austrii Lustenau.

Jak tę sytuację skomentował Radosław Sobolewski?

– Oczywiście jesteśmy zabezpieczeni na taką ewentualność, ale jest to również szansa dla zawodników, którzy są w klubie. Mam tutaj na myśli choćby Alana Urygę, który w treningach wygląda coraz lepiej i mam nadzieję, że dostając szansę skutecznie wypełni lukę po odejściu Borisa Moltenisa. Zawsze jak wyników nie ma, jak nie ma zwycięstw, to pojawiają się różne głosy. Niektóre są prawdziwe, niektóre nie. W przypadku Borisa Moltenisa to zawodnik bardzo mocno naciskał na to, żeby odejść z klubu. Po prostu z powodów rodzinnych.