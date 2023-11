We wtorek na testach w Wiśle pojawiło się dwóch stoperów: 23-letni Ukrainiec Denys Taraduda i 26-letni starszy Litwin Ricardas Sveikauskas, o czym poinformował sam klub z Płocka.

Wisła Płock od momentu rozpoczęcia pracy przez Dariusza Żurawia zdobyła aż siedem oczek. Spadkowiczowi udało się wygrać z Chrobrym Głogów 2:1, zremisować z Motorem Lublin 2:2 oraz ostatnio pokonać sensację ligi Odrę Opole 2:0. To przekłada się na 7. miejsce w stawce z dorobkiem 23 punktów. To znaczący postęp po erze Marka Saganowskiego w ekipie “Nafciarzy”.

Teraz klub chce iść za ciosem i szuka nowego stopera do swojego zespołu. We wtorek na testach w Wiśle pojawiło się dwóch stoperów: 23-letni Ukrainiec Denys Taraduda i 26-letni starszy Litwin Ricardas Sveikauskas, o czym poinformował sam klub z Płocka. Obaj występowali oni ostatnio w litewskiej ekstraklasie i mają wciąż ważne kontrakty ze swoimi zespołami, ale wygasają one wraz z końcem roku.

Pozycja stopera to jedna z kluczowych do wzmocnienia w zespole “Nafciarzy”, bowiem stracili oni w tym sezonie 20 goli – najwięcej w tej części tabeli.

