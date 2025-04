Wisła Kraków walczy o Ekstraklasę. Na Reymonta przyjeżdża Pogoń Siedlce

Wisła Kraków jest sześć spotkań od baraży o awans do Ekstraklasy. W sobotę na własnym stadionie zmierzą się z Pogonią Siedlce w 29. kolejce Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda będzie zdecydowanym faworytem.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Alfaro

Wisła coraz bliżej baraży o Ekstraklasę, wystarczy sześć kroków

Wisła Kraków po raz kolejny walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pod koniec sezonu zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 49 punktów. Aktualnie taka pozycja gwarantuje im grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Przewaga nad siódmym zespołem w tabeli wynosi 4 punkty, więc kwestia baraży leży tylko i wyłącznie w rękach Białej Gwiazdy. W sobotę o zwycięstwo przed własną publicznością powalczą z Pogonią Siedlce. Komplet punktów w starciu z zespołem będącym w strefie spadkowej powinien być dla nich formalnością.

Podopieczni Mariusza Jopa udowadniają ostatnio, że są w dobrej formie. W ostatnich czterech meczach w lidze odnieśli komplet zwycięstw, co znacząco przybliżyło ich do gry w barażach. Wisła wygrywała m.in. z Odrą (2:1), Chrobrym (2:1), Wartą (1:0) i Kotwicą (2:1). Jedyna porażka w ostatnim czasie to starcie z Jagiellonią Białystok w Superpucharze Polski (0:1).

Pogoń bez błysku na wyjazdach, tylko jedno zwycięstwo wiosną

Pogoń Siedlce czeka trudna przeprawa w najbliższą sobotę. Utrzymanie w Betclic 1. Lidze stoi pod znakiem zapytania, gdyż na ten moment mają tylko 19 punktów, co daje im 17. miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca nie jest duża, gdyż wynosi tylko 3 punkty, lecz terminarz im nie sprzyja. Czekają ich m.in. spotkania z Arką Gdynia, Górnikiem Łęczna czy Miedzią Legnica.

Pod koniec marca Pogoń przerwała passę ośmiu meczów bez zwycięstwa. Pierwsze zwycięstwo w 2025 roku odnieśli przeciwko Stali Rzeszów, wygrywając (4:2). Później z wygranej mogli cieszyć się także w rywalizacji ze Zniczem Pruszków (2:1). Natomiast starcie z ŁKS-em Łódź (1:1) i Polonią Warszawa (1:2) skończyło się stratą punktów.

Mecze drużyny Wisła Kraków Odra Opole 1 Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 2 Chrobry Głogów 1 Warta Poznań 0 Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 2 Wisła Kraków 1 Mecze drużyny Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 2 Znicz Pruszków 1 Polonia Warszawa 2 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 ŁKS Łódź 1 Stal Rzeszów 2 Pogoń Siedlce 4 Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0

Mikulec i Rodado zapewnili Wiśle zwycięstwo na jesień

W rundzie jesiennej Wisła Kraków rywalizowała z Pogonią Siedlce na wyjeździe. Już w 7. minucie na prowadzenie wyszła Pogoń, lecz bohaterami Białej Gwiazdy zostali Rafał Mikulec i Angel Rodado. Obrońca zdobył dwie bramki, a Hiszpan raz trafił do siatki i zanotował dwie asysty. Ostatecznie podopieczni Mariusza Jopa wygrali tamto spotkanie (3:1).

Pogoń skazana na pożarcie, Wisła murowanym faworytem

Bukmacher Betclic biorąc pod uwagę miejsce obu drużyn w tabeli, formę, a także różnicę klas nie ma wątpliwości, że faworytem będzie Wisła Kraków. Różnica w kursach na rynek 1X2 jest kolosalna, a wygraną Białej Gwiazdy oszacowano ze współczynnikiem zaledwie 1.27. To spotkanie możesz postawić w Betclic, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Zachęcamy do skorzystania z kodu promocyjnego GOALPL.

Wynik Operator Kurs Wisła Kraków 1.27 Remis 5.40 Pogoń Siedlce 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2025 20:27 . Kursy mogą ulec zmianie.