Wisła Kraków oficjalnie potwierdziła, że nowym zawodnikiem klubu został Rafał Mikulec. 26-latek podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Mikulec

Wisła oficjalnie potwierdza transfer pomocnika

Wisła Kraków w najbliższym czasie musi przejść sporą rewolucję. Zespół nie dał rady w minionym sezonie wrócić do PKO Ekstraklasy i kolejną, trzecią już kampanię, spędzi na zapleczu elity. Jednak przed startem Betclic 1. ligi z zespołem pożegnało się wielu zawodników. Wśród nich znalazł się chociażby Szymon Sobczak czy Alvaro Raton. Oznacza to, że władze klubu muszą na nowo szukać wielu istotnych piłkarzy do składu.

Jednym z takich graczy, którzy mają zastąpić piłkarzy, którzy odeszli jest Rafał Mikulec. 26-latek został właśnie oficjalnie przedstawiony przez Wisłę Kraków jako nowy piłkarz. Przeniósł się on z Resovii Rzeszów na zasadzie transferu definitywnego i podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

W minionym sezonie Mikulec rozegrał 33 spotkania dla spadkowicza z Betclic 1. ligi i zdobył w nich cztery gole. W sumie na swoim koncie ma 126 występów na drugim poziomie rozgrywkowym w kraju. Może się pochwalić 13 golami i 13 asystami w 1. lidze.

Czytaj więcej: Olkiewicz: o koszyki, punkty, awanse, ale przede wszystkim – o podtrzymanie nadziei na lepsze jutro