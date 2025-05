Jop tłumaczy błąd piłkarza Wisły. Nie zamierza go skreślać

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Letkiewicz wiele razy ratował Wisłę. Ma zaufanie trenera

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy. Ma za sobą imponującą serię sześciu kolejnych ligowych meczów bez przegranej, w tym pięć zwycięstw. W piątek zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock, z którą bezpośrednio rywalizuje o miejsce w tabeli. Zapowiada się bardzo ciekawe starcie, gdyż oba zespoły prezentują się naprawdę nieźle.

Po ostatnim meczu Wisły z Termalicą zawiązała się gorąca dyskusja o obsadzie bramki. Poważny błąd popełnił Patryk Letkiewicz, który poskutkował golem dla rywala i być może nawet stratą dwóch punktów. Wiosną młody piłkarz już się mylił, dlatego nie brakuje głosów sugerujących posadzenie go na ławce rezerwowych. Mariusz Jop mógłby skorzystać jeszcze z Antona Cziczkana lub Kamila Brody.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Szkoleniowiec Wisły Kraków przy okazji konferencji przedmeczowej wypowiedział się na temat dyspozycji Letkiewicza. Przypomniał, że jego interwencje wiele razy ratowały zespół, dlatego darzy go pełnym zaufaniem. Wytłumaczył także, z czego wynikała pomyłka w spotkaniu z Termalicą.

– Myślę, że każdy przypadek jest trochę inny, że jest to taki element, który występuje u młodych graczy na tak odpowiedzialnej pozycji na jakiej gra Patryk. Te błędy są bardzo widoczne i bolesne w konsekwencji, natomiast tutaj to był po prostu błąd techniczny – niedokładne podanie, bo jeżeli chodzi o decyzję, to ona nie była zła. Był ruch zawodnika po piłkę, kwestia dokładnego podania. Patryk wielokrotnie pomaga zespołowi, też mu się zdarzały wpadki i ważne żeby jak najszybciej potrafił znaleźć ten balans w sobie, tę pewność siebie i żeby był tym zawodnikiem, który finalnie pomaga zespołowi – przekazał szkoleniowiec Białej Gwiazdy, cytowany przez wislaportal.pl.