Wisła Kraków rozbija rywali w Turcji. Trener o formie zespołu

Wisła Kraków w trakcie tureckich przygotowań do drugiej części sezonu może cieszyć kibiców. Biała Gwiazda wygrywa mecz za meczem. Po sparingu z Lapi Podujeve głos zabrał Mariusz Jop.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop po kolejnym spotkaniu kontrolnym

Wisła Kraków w trakcie zimowej przerwy rozegrała jak na razie cztery sparingu. Przegrała tylko w pierwszym, gdy uległa Podbeskidziu (1:2). W kolejnych trzech spotkaniach rozgrywanych już w Turcji krakowska maszyna Mariusza Jopa rozkręcała się z meczu na mecz. Nie dziwi zatem, że dobry nastrój towarzyszy szkoleniowcowi 13-krotnych mistrzów Polski.

– Ten sparing to był kolejny etap przygotowań, była to forma dużej gry z rywalem. Spróbowaliśmy nieco innych rozwiązań w budowanie naszych ataków. Myślę, że ten mecz był wartościowy pod tym względem – rzekł Mariusz Jop cytowany przez oficjalną stronę internetową Wisły.

Wisła Kraków – sezon 2024/2025

– Stworzyliśmy sporo sytuacji z czego cztery zamieniliśmy na bramki. Czas gry dla zawodników też był trochę wydłużony, więc jeżeli chodzi o aspekt motoryczny, to wykonali dużą pracę. Kolejny etap jest więc za nami. Z czego to się wzięło? Chcieliśmy dać więcej minut zawodnikom na boisku, żeby wydłużyć właśnie czas pracy. Oczywiście po rozegraniu 50 minut piłkarze mieli jeszcze wyrównanie biegowe. To służyło osiągnięciu założonego celu w kontekście obciążeń – uzupełnił trener.

W środowym starciu Wisły nie zagrał Angel Rodado. Szkoleniowiec wiślaków wyjaśnił powód. – Wiemy, jaką Angel ma sytuację osobistą. Jest już blisko porodu, więc dostał zgodę na wyjazd do domu, żeby w tym czasie wspierać narzeczoną – przekazał Jop.

Mariusz Jop utrzyma posadę trenera Wisły Kraków po sezonie? Tak

Nie

Trudno powiedzieć Tak

Nie

Trudno powiedzieć 0 Votes

Wisła swoje pierwsze ligowe spotkanie w 2025 roku rozegra 15 lutego. Zmierzy się wówczas u siebie ze Zniczem Pruszków. Tydzień później na Stadionie Śląskim w Chorzowie krakowska drużyna zagra natomiast z miejscowym Ruchem.