Wisła Kraków ma duży problem. Obrońca zmierzył się z krytyką

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Igor Łasicki i Alan Uryga

Igor Łasicki wskazał, co jest najważniejsze dzisiaj dla Wisły Kraków

Wisła Kraków jest aktualnie w beznadziejnej sytuacji, mając na swoim koncie tylko sześć punktów po rozegraniu siedmiu spotkań w Betclic 1. Lidze. Tym samym Biała Gwiazda plasuje się w strefie spadkowej, mając jednocześnie dwa zaległe mecze do rozegrania. Na temat trudnej sytuacji krakowskiej ekipy wypowiedział się Igor Łasicki w rozmowie z kanałem Meczyków.

– Jest to dla nas ciężki moment, ale nawet w takich trzeba wyjść coś powiedzieć. Na pewno spotkanie z ŁKS-em nam nie wyszło, ale musimy z tego wyjść. Przed nami teraz trudny wyjazd na Chrobry Głogów. Trzeba zrobić wszystko, aby wygrać, bo nie punktujemy ostatnio i ta sytuacja wygląda jak wygląda – rzekł defensor Wisły.

– Brakuje pewności i to widać przede wszystkim w lidze, gdzie presja jest duża. Nie wiem, czy nas paraliżuje, ale widać było, że w europejskich pucharach potrafiliśmy grać, gdy tej presji nie było. Nie potrafimy natomiast w lidze prezentować się tak samo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ogląda to się ciężko. Musimy się głębiej nad tym zastanowić. Nie może to tak dalej wyglądać – kontynuował Łasicki.

– Dzisiaj jesteśmy w strefie spadkowej i musimy skupić się nad tym, aby wygrać w końcu mecz. Później dopiero można myśleć, co dalej. To słowo awans to na dzisiaj bardzo daleka droga. Trzeba zacząć od podstaw. Trzeba skupić się na pierwszej wygranej i to jest najważniejsze – przekonywał piłkarz Wisły.

Starcie wiślaków z Chrobrym Głogów odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:30. Godne uwagi jest to, że krakowski zespół nie wygrał w żadnym z ostatnich dwóch meczów z Pomarańczowymi.

