Wisła przekazała złe wieści. Poważna kontuzja młodzieżowca

Kolejny młody piłkarz Wisły zerwał więzadła

Wisła Kraków przygotowuje się do piątkowego meczu z Miedzią Legnica. Po ostatniej wygranej nad Górnikiem Łęczna (1-0) udało jej się wskoczyć na piąte miejsce w pierwszoligowej tabeli. Nadrzędnym celem pozostaje awans do Ekstraklasy, ale osiągnięcie go w sposób bezpośredni będzie bardzo ciężkie. Strata punktowa do pierwszej dwójki wynosi bowiem aż jedenaście “oczek”. Dla Białej Gwiazdy liczy się każdy kolejny mecz, a kolejnych strat punktowych musi unikać jak ognia.

Podczas czwartkowej konferencji trener Mariusz Jop poinformował o sytuacji kadrowej zespołu. Przekazał złe wieści dotyczące poważnej kontuzji jednego z piłkarzy. Podczas treningu doszło do niefortunnej sytuacji – Kacper Skrobański bez kontaktu z innym piłkarzem zerwał więzadła krzyżowe. Czeka go teraz długa przerwa od gry i wiele miesięcy rehabilitacji.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Wiśle w ostatnim czasie. Na początku lutego więzadła krzyżowe zerwał również Piotr Starzyński.

Mariusz Jop przed #MIEWIS 🎙️ Marko jest wciąż w okresie rehabilitacji, czekamy na jego powrót. Kacper Skrobański podczas środowego treningu bez kontaktu z kolegą z drużyny niefortunnie stanął i zerwał więzadła. natomiast Bartek Talar i Igor Łasicki trenują już z drużyną. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) March 13, 2025

W tym sezonie Skrobański dla pierwszej drużyny wystąpił tylko raz – w Pucharze Polski. Często znajdował się jednak w kadrze meczowej i był brany pod uwagę przez Jopa. Jego kontuzja pogłębia problemy kadrowe w środku defensywy. Na szczęście zespołu do treningów wrócił Igor Łasicki, który był ostatnio niedysponowany.