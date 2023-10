IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła zmieni lokalizację bazy treningowej?

– Dziennikarski nos i trochę wiedzy co dzieje się w tej sytuacji od kuchni mówi mi, że szanse na to, że Wisła pozostanie w Myślenicach są niewielkie. Oczywiście to nie nastąpi z dnia na dzień. Wisła jest bliższa porozumienia w Zabierzowie i w tym tygodniu jest planowane spotkanie. Oczywiście trzeba poczekać, bo diabeł tkwi w szczegółach, ale może być taka sytuacja, że na czas budowy nowego ośrodka Wisła jeszcze np. na dwa lata w Myślenicach zostanie. To nie jest tak, że klub zarzucił rozmowy, bo one są cały czas kontynuowane, ale jest bardzo daleko do porozumienia – powiedział w poniedziałkowym programie Studio Reymonta dziennikarz Gazety Krakowskiej Bartosz Karcz.

