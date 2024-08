Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Arka Gdynia

Wisła – Arka: o jedną czerwoną za mało?

Wisła Kraków przystępowała do meczu z Arką Gdynia cztery dni po szalonym spotkaniu ze Spartakiem Trnawa. Biała Gwiazda pokonała ekipę ze Słowacji po konkursie rzutów karnych i awansowała do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Kazimierza Moskala mieli prawo odczuwać zmęczenie po walce w pucharach, ale nie przeszkodziło jej to otworzyć wynik zmagań w hicie Betclic 1 Ligi.

W 13. minucie Angel Rodado dostał podanie od Marca Carbo i pokusił się o uderzenie zza szesnastki. Precyzyjny strzał przy słupku zaskoczył Pawła Lenarcika. Tuż po zmianie stron, bo w 49. minucie, Wisła prowadziła już 2:0. Autor trafienia? Nie kto inny jak Angel Rodado.

Wraz z upływem czasu Wisła coraz bardziej oddawała inicjatywę rywalom. W 53. minucie Joao Olivieira popędził z kontrą i pokonał Antona Czyczkana. 17 minut później krakowianie musieli radzić sobie w dziesiątkę, ponieważ drugą żółtą kartką został ukarany Wiktor Biedrzycki. Dla obrońcy było to drugie wykluczenie w tym sezonie, natomiast Biała Gwiazda… po raz czwarty z rzędu nie była w stanie dokończyć meczu w pełnym składzie.

Siły mogły wyrównać się już siedem minut później, ale… po analizie VAR sędzia postanowił pokazać “żółtko” Martinowi Dobrotce, który faulował wychodzącego na czysta pozycję Piotra Starzyńskiego. Decyzja Sebastiana Jarzębaka wzbudza ogromne kontrowersje. Uznał on, że Wisła miała “korzyść” – Rodado trafił w poprzeczkę – i postanowił nie wyrzucać z boiska defensora gości.

W 84. minucie Arka wykorzystała grę w przewadze. Joao Oliveira dopadł do piłki odbitej od Carbo i uderzeniem bez przyjęcia zaskoczył Czyczkana. Gdynianie doprowadzili do remisu, a ten wynik utrzymał się do końca meczu.