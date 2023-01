goal.pl Na zdjęciu: Igor Łasicki i Michał Zyro

Wisła Kraków rundy jesiennej na pierwszoligowych boiskach nie mogła zaliczyć do udanych. Choć była uważana za głównego faworyta do awansu do Ekstraklasy, 2022 rok zakończyła na 10. miejscu w tabeli. W szeregach Białej Gwiazdy istnieje jednak przekonanie, a niemal pewność, że w kolejnym sezonie drużyna ponownie będzie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pewni tego są Michał Żyro i Igor Łasicki, którzy podczas trwającego zgrupowania w Turcji udzielili obszernego wywiadu Przemysławowi Langierowi.

Wisła Kraków przebywa w Turcji, gdzie przygotowuje się do rundy wiosennej Fortuna 1. Ligi

Biała Gwiazda, choć zajmuje 10. miejsce w tabeli, zamierza wiosną walczyć o powrót do Ekstraklasy

Pewni wywalczenia awansu są Michał Żyro i Igor Łasicki

Optymizm 11 na 10

Wisła była jednym z największych rozczarowań rundy jesiennej na boiskach pierwszej ligi. W 18 rozegranych spotkaniach zdobyła 24 punkty, co pozwala jej zajmować dopiero dziesiątą lokatę. Do drugiego miejsca premiowanego bezpośrednim awansem traci aż 10 punktów. Znacznie mniejszą, bo czteropunktową stratę ma do strefy barażowej.

W ramach przygotowań do rundy wiosennej wiślacy udali się na 3-tygodniowe zgrupowanie do Turcji, gdzie wzmocnieni kilkoma nowymi zawodnikami trenują pod okiem Radosława Sobolewskiego. W szeregach zespołu panuje duży optymizm, a wręcz przekonanie, że Wisła w tym sezonie wywalczy awans do Ekstraklasy. W wywiadzie na youtubowym kanale Goal.pl stuprocentowe przekonanie do tego wyrazili Michał Żyro i Igor Łasicki.

– Jestem maksymalnym optymistą patrząc na to jak pracujemy dzisiaj, w jakich warunkach pracujemy, jak wygląda drużyna, kto przyszedł. Wszyscy są zdrowi, nikt nie narzeka i jesteśmy gotowi na te trzy tygodnie pracy. Nie jest to z mojej strony jakaś gra. Z mojej strony to 10/10. Wiemy o co gramy – powiedział Żyro.

– Dla mnie to duża frajda tutaj być z chłopakami. Już wyobrażam sobie te trybuny. Wystarczy spojrzeć na terminarz, bo dla mnie to coś fajnego, że zaczynamy w piątek o 20:30. Będzie trochę ludzi na trybunach, będą chcieli zobaczyć jak sobie radzimy. Dobrą grą oczywiście musimy zbudować zaufanie. Wierzę, że będzie tak ja na początku sezonu, poza pierwszym meczem z Sandecją, kiedy wygrywaliśmy kolejne spotkania po konsekwentnej grze w obronie i dobrej w ataku, że ludzie będą chcieli przychodzić. Właśnie po to tutaj przyszliśmy, aby ludzie na trybunach cieszyli się naszą grą. Nie chcemy grać po klubach, na które przychodzi 2-3 tysiące osób, tylko na stadionach, gdzie jest 10-15 tysięcy, bo o to w tej piłce chodzi – dodał ofensywny zawodnik Wisły.

W zabawie pomidor zarówno Łasicki jak i Żyro odpowiedzieli “tak” na pytanie, czy Wisła awansuje do Ekstraklasy, choć nie wykluczają, że nastąpi to po barażach.

Poniżej pełny wywiad z Igorem Łasickim i Michałem Żyro: