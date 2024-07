Wisła Kraków w tym okienku może rozstać się z jednym ze swoich największych talentów. Jakub Krzyżanowski jest bliski przenosin do Serie A, ale na innych zasadach, informuje Piotr Koźmiński z portalu WPSportoweFakty.

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Rapid Wiedeń

Wisła Kraków: Krzyżanowski odejdzie, ale do innego klubu

Jakub Krzyżanowski od dłuższego czasu jest łączony z transferem do jednej z czołowych lig Europy. Największe zainteresowanie wyrażali Włosi, a przeprowadzka obrońcy do Serie A wydawała się właściwie pewna. Wisła Kraków miała pożegnać utalentowanego nastolatka rok przed wygaśnięciem kontraktu i solidnie na nim zarobić.

Wydawało się, że nowym klubem 18-latka będzie Bologna. Piąta ekipa poprzedniego sezonu włoskiej elity miała być o krok od finalizacji porozumienia z Białą Gwiazdą. Jednak teraz faworytem to tego transferu są jej ligowi rywale. Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty ujawnił, że Krzyżanowski trafi do Serie A, ale nie zasili szeregów Rossoblu.

Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do Torino. Turyńczycy mają go wypożyczyć, a w umowie wpisana zostanie opcja wykupu. To zdecydowanie mniej korzystne warunki dla Wisły, która liczyła na transfer definitywny.

Krzyżanowski w tym sezonie jeszcze nie pojawił się na murawie. Wisła ma już za sobą dwa zwycięskie mecze w eliminacjach do Ligi Europy, a dzisiaj w ramach 2. rundy podejmie Rapid Wiedeń.