Typer Betclic 1 Ligi: Start III rundy konkursu

Rozpoczynamy trzeci etap typera Betclic 1 Ligi. Dołącz do zabawy, w której do wygrania są nagrody w rankingu miesięcznym oraz generalnym.

W piątek, 4 kwietnia rozegrane zostaną pierwsze mecze 25. kolejki na zapleczu Ekstraklasy. Będzie to też pierwsza okazja by zdobyć punkty do kwietniowego rankingu typera Betclic 1 Ligi. Zapraszamy do typowania w III rundzie naszego konkursu, która potrwa do końca miesiąca.



Nowością w naszej zabawie jest ranking turniejowy, w którym punktujemy przez całą piłkarską wiosnę. Jego zwycięzca otrzyma 2 bilety VIP na wybrany mecz Betclic 1 Ligi w sezonie 2025/26. W rankingu tym po II rundzie prowadzi ThomiDrygi, który uzbierał 316 punktów.



Uwaga! Jeśli brałeś już udział w Typerze Betclic 1 Ligi to nie musisz zakładać nowego konta na stronie typer1liga.goal.pl. Również wcześniej utworzone ligi prywatne są nadal dostępne.

Nagrodzeni w II rundzie

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 ThomiDrygi 223 piłka adidas, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 2 przemor 211 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 3 TORN_HELKAR 210 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 4 Kusool 203 zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi 5 iksZury 203 zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz Betclic 1. Ligi

Regulamin i punktacja

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z jego Regulaminem Typera 1 Ligi. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane będą w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów będą tworzone rankingi poszczególnych etapów:

I runda: 10/02/2025 – 24/02/2025 – zakończona

II runda: 25/02/2025 – 31/03/2025 – zakończona

III runda: 01/04/2025 – 28/04/2025

IV runda: 29/04/2025 – 25/05/2025



Nagrody w III rundzie konkursu

1. miejsce piłka adidas, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz 1 Ligi 2. miejsce książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz 1 Ligi 3. miejsce książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz 1 Ligi 4. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz 1 Ligi 5. miejsce zestaw gadżetów od goal.pl, 2 bilety na mecz 1 Ligi

Nagroda w klasyfikacji generalnej

1 miejsce 2 bilety VIP na wybrany mecz Betclic 1 Ligi w sezonie 2025/26

Mecze III rundy konkursu:

26. kolejka Betclic 1 Ligi:

Chrobry Głogów – Znicz Pruszków

Miedź Legnica – Górnik Łęczna

Kotwica Kołobrzeg – Arka Gdynia

Wisła Płock – Stal Stalowa Wola

Odra Opole – Polonia Warszawa

Warta Poznań – Wisła Kraków

Bruk-Bet Termalica – Stal Rzeszów

Ruch Chorzów – GKS Tychy

Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź

27. kolejka Betclic 1 Ligi:

Znicz Pruszków – Odra Opole

Górnik Łęczna – Kotwica Kołobrzeg

Arka Gdynia – Warta Poznań

Wisła Kraków – Chrobry Głogów

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce

Stal Stalowa Wola – GKS Tychy

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica

Stal Rzeszów – Wisła Płock

Ruch Chorzów – Miedź Legnica

28. kolejka Betclic 1 Ligi:

Warta Poznań – Górnik Łęczna

Pogoń Siedlce – Znicz Pruszków

Chrobry Głogów – Arka Gdynia

Wisła Płock – ŁKS Łódź

Odra Opole – Wisła Kraków

Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola

Kotwica Kołobrzeg – Miedź Legnica

GKS Tychy – Stal Rzeszów

Bruk-Bet Termalica – Polonia Warszawa

29. kolejka Betclic 1 Ligi:

Stal Rzeszów – Stal Stalowa Wola

Arka Gdynia – Odra Opole

Wisła Kraków – Pogoń Siedlce

Polonia Warszawa – Wisła Płock

Górnik Łęczna – Chrobry Głogów

Znicz Pruszków – Bruk-Bet Termalica

ŁKS Łódź – GKS Tychy

Miedź Legnica – Warta Poznań

Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów

30. kolejka Betclic 1 Ligi:

Stal Stalowa Wola – ŁKS Łódź

Bruk-Bet Termalica – Wisła Kraków

Warta Poznań – Kotwica Kołobrzeg

GKS Tychy – Polonia Warszawa

Pogoń Siedlce – Arka Gdynia

Odra Opole – Górnik Łęczna

Ruch Chorzów – Stal Rzeszow

Chrobry Głogów – Miedź Legnica

Wisła Płock – Znicz Pruszków

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl