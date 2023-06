Ivan Borna Jelić Balta to bez wątpienia jeden z tych zawodników, którzy nie zdołali podbić serc kibiców Wisły Kraków. Defensywny pomocnik z Chorwacji obecnie przebywa na wypożyczeniu w FK Sarajevo i niewykluczone, że prędko na Reymonta nie wróci. Na temat przyszłości 30-latka wypowiedział się trener ekipy z Premijer ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Borna Jelić Balta (Wisła Kraków - Ruch Chorzów)

Współpraca na linii Wisła Kraków – Ivan Borna Jelić Balta wkrótce może dobiec końca

Chorwat obecnie przebywa na wypożyczeniu w FK Sarajevo, które chce zatrzymać go na dłużej

Defensywny pomocnik “na 99%” zostanie w ekipie z Bośni i Hervegowiny

Wisła Kraków pozbędzie się Balty? Szanse są duże

Przed spotkaniem FK Sarajevo – FK Igman Konjic Mirza Varešanović, trener ekipy ze stolicy Bośni i Hercegowiny był obecny na konferencji prasowej, na której wypowiedział się nie tylko na temat starcia w ramach Premijer ligi, ale także poruszył temat stanu kadry stołecznej ekipy.

Szkoleniowiec drużyny ze Stadionu im. Asima Ferhatovicia Hasego wypowiedział się w kwestii przyszłości Mario Vrancicia i Ivana Borny Jelicia Balty – Jeśli chodzi o Vrancicia i Baltę, to na 99% zostaną z nami. Zrobili dobre wrażenie i chcą z nami zostać.

Ta informacja bez wątpienia ucieszy kibiców Białej Gwiazdy, którzy nie darzą sympatią chorwackiego pomocnika. Wisła Kraków sprowadziła lewonożnego zawodnika w lecie 2022 roku z FC Koper, a po zaledwie półrocznym pobycie przy Reymonta wypożyczyła go do ekipy z Sarajewa. Kontrakt byłego gracza Arsenału Kijów obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale w stolicy Małopolski mają nadzieję na wcześniejsze zakończenie współpracy z piłkarze, który w kwietniu krytykował fanów swojego pracodawcy.