Bruk-Bet Termalica - Stal Rzeszów to drugi półfinałowy mecz barażowy o awans do Ekstraklasy. W roli faworyta do tej potyczki podejdą Pomarańczowi. W każdym razie drużyna z Rzeszowa nie zamierza tanio sprzedać skóry. W naszym materiale znajdziecie informacje o wyjściowych składach obu teamów i kursy oferowane przez bukmacherów.