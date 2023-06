PressFocus Na zdjęciu: Musar Mesanović

Termalica Nieciecza – Stal Rzeszów, gdzie obejrzeć?

W jednej z barażowych par Termalica Nieciecza zmierzy się u siebie ze Stalą Rzeszów. Będzie to pojedynek trzeciej z szóstą drużyną sezonu zasadniczego. W roli faworyta do tej rywalizacji przystąpią gospodarze, którzy w ostatnich tygodniach prezentowali znacznie wyższą formę.

Termalica w tym sezonie już raz pokonała Stal na własnym stadionie (2:1). Miało to jednak miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Po raz drugi oba zespoły spotkały się ze sobą w marcu w Rzeszowie. Wówczas pojedynek zakończył się remisem 2:2. Sprawdź nasze typy na mecz Termalica – Stal.

Termalica – Stal, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Niecieczy rozegrane zostane we wtorek (6 czerwca) o godzinie 21:00. Mecz Termalica – Stal będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Extra.

Termalica – Stal, transmisja online

Drugą półfinałową rywalizację w barażach o awans do Ekstraklasy będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa Polsat Box Go.

Termalica – Stal, kto wygra?

Większe szanse na awans wydaje się mieć drużyna gospodarzy, ale jedenastka z Rzeszowa zrobi wszystko, aby zwyciężyć w Niecieczy. A jak Twoim zdaniem zakończy się rywalizacja?

Termalica – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają gospodarzy, ale nie odbierają również szans drużynie z Rzeszowa.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Rzeszów 1.90 4.00 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2023 12:55 .

