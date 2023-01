fot. PressFocus Na zdjęciu: Maszty oświetleniowe ze starego stadionu Podbeskidzia trafią do Chorzowa?

Ruch Chorzów ma ogromny kłopot przed wznowieniem rundy wiosennej. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze spotkania w drugiej części sezonu w Fortuna 1 Lidze piłkarze Niebieskich będą rozgrywać na stadionie Piasta Gliwice. Tymczasem ciekawe wiadomości przekazał dziennikarz Bartłomiej Kawalec z portalu Bielsko.biala.pl.

Ruch Chorzów pracuje z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Chorzowie nad znalezieniem rozwiązania w sprawie znalezienia nowych masztów oświetleniowych

Możliwe, że 14-krotnym mistrzom Polski pomoże BBOSiR

Maszty zdemontowane ponad 10 lat temu ze Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej mogą trafić na stadion Ruchu

Ruch Chorzów z masztami oświetleniowymi ze stadionu w Bielsku-Białej?

Ruch Chorzów czeka modernizacja masztu oświetleniowego numer dwa, który znajduje się w sektorze pierwszym. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to wkrótce zacznie się proces demontażu popularnej “świeczki”, jak na jupitery na obiekcie przy Cichej mówią kibice. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że nie tylko ten jupiter wymaga demontażu. W niewiele epszym stanie jest maszt oświetleniowy z sektora 10, co sprawia, że niebawem wszystkie “świeczki” mogą zostać zdementowane.

Dziennikarz Bartłomiej Kawalec z portalu Bielsko-biala.pl przekazał natomiast, że pomocną dłoń w kierunku 14-krotnych mistrzów Polski mogą wyciągnąć przedstawiciele BBOSiR. Mowa o masztach oświetleniowych, które zostały ze starego stadionu Podbeskidzia.

“Cztery stalowe maszty, które zostały zdemontowane ponad 10 lat temu ze Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej mogą trafić do Chorzowa. 42-metrowe konstrukcje po kilku nieudanych próbach sprzedaży leżą na terenie nieczynnej ciepłowni w Wapienicy, a BBOSiR jest gotowy oddać je po “cenie złomu”. Jak dowiedział się portal, odkupienie konstrukcji rozważa chorzowski MORiS, ale temat ich instalacji nie jest prosty. Adaptacji wymagają fundamenty, a maszty są bez lamp” – czytamy w materiale na Bielsko.biala.pl.

Nadzieja na szybkie rozwiązanie problemu w Chorzowie? Maszty, które zdemontowano ponad 10 lat temu ze Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej mogą trafić na stadion Ruchu. BBOSiR odda je za „cenę złomu”, MORiS temat analizuje @Niebiescypl @WielkiRuch https://t.co/smQ3V2AX85 — Bartłomiej Kawalec (@B_Kawalec) January 20, 2023

Aktualnie obiekt przy Cichej jest zamknięty, co jest efektem nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeden z masztów oświetleniowych na stadionie przy Cichej zagraża życiu i zdrowiu, więc jest potrzeba pilnej rozbiórki.

W ostatnich godzinach pojawiło się natomiast światełko w tunelu, aby klub z Chorzowa mógł dokończyć sezon na swoim obiekcie. Jest to niezwykle ważne, mając na uwadze to, że Niebiescy liczą się w walce o powrót do elity. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest gotowy sprzedać maszty oświetleniowe zainstalowane na stadionie przy Rychlińskiego w 2009 roku. Byłoby to stosunkowo tanie, a przede wszystkim szybkie rozwiązanie sprawy.

Czytaj więcej: Stadion Śląski nie dla Ruchu, alternatywami areny z innych miast