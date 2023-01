fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w poniedziałek 16 stycznia 2023 roku otrzymał wiadomość, że jego obiekt został zamknięty. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął taką decyzję, przekonując, że jest potrzebny pilny demontaż wieży oświetleniowej numer dwa, znajdującej się w sektorze numer jeden. Realny scenariusz zakłada, że wiosną Niebiescy będą rozgrywać spotkania w roli gospodarza na innym stadionie.

Jak grom z jasnego nieba spadła na Ruch Chorzów decyzja o zamknięciu stadionu

Jeden z jupiterów musi zostać pilnie zdementowany, bo zagraża życiu i zdrowiu osobom znajdującym sie na terenie obiektu i w jego pobliżu

Kibice byli zwolennikami tymczasowego rozgrywania spotkań Niebieskich na Stadionie Śląskim. Goal.pl dowiedział się, że ten wariant nie jest brany pod uwagę

Ruch w poszukiwaniu stadionu zastępczego

Ruch Chorzów był świadomy z niedociągnięć obiektu na Cichej, ale zachowywał jednocześnie spokój. Zdaniem wielu ekspertów nic nie zagrażało 14-krotnym mistrzom Polski w rozgrywaniu spotkań na historycznym obiekcie w najbliższym czasie. Modernizacja jupiterów miała być brana pod uwagę w bardziej odległym, ale też bliżej nieokreślonym terminie. Los jednak nie sprzyja klubowi z Chorzowa.

Popularne “świeczki”, jak mówią na jupitery na stadionie przy Cichej kibice Niebieskich, zagrażają życiu i zdrowiu nie tylko osobom biorącym udział w wydarzeniach odbywających się na obiekcie, ale również uczestnikom ruchu drogowego, który ma miejsce na pobliskiej Drogowej Trasie Średnicowej. W związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego musiał podjąć decyzję o zamknięciu obiektu przy Cichej.

Ruch został postawiony przed faktem dokonanym. Na nieco ponad trzy tygodnie przed wznowieniem rozgrywek Fortuna 1 Ligi na dzisiaj nie ma gdzie grać . Miasto Chorzów i podlegający mu Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu będą prawdopodobnie stawać na głowie, aby nie dopuścić do sytuacji, że Niebiescy nie rozegrają spotkania ligowego z Chrobrym Głogów na swoim stadionie. W każdym razie już wiadomo, że są prowadzone rozmowy w sprawie alternatywnych rozwiązań.

Stadion Śląski za drogi

Według kibiców chorzowskiej ekipy najlepszym rozwiązaniem byłoby tymczasowe rozgrywanie przez Ruch meczów na Stadionie Śląskim. Wiadomo, że był pomysł, aby Niebiescy spotkanie z Wisłą Kraków rozegrali na legendarnym stadionie, chcąc uczcić w ten sposób swoje urodziny. Będą miały miejsce 20 kwietnia. Ostatecznie nie dojdzie to do skutku. Wpływ na to ma nie tylko koszt kilkuset tysięcy złotych (powyżej pół miliona) za wynajęcie areny na mecz, ale również zaplanowana na podobny termin modernizacja oświetlenia, ustalił Goal.pl. Jednocześnie pewne jest, że Stadion Śląski nie jest rozważany dzisiaj jako zastępcza arena dla Ruchu, mającego walczyć wiosną o powrót do elity po sześciu latach.

Realnymi alternatywami dla Ruchu mają być dzisiaj stadiony w Gliwicach i Tychach. Na pierwszym z wymienionych Ruch grał już między innymi w sezonie 2014/2015 w roli gospodarza w trakcie meczów w europejskich pucharach przeciwko: Vaduz (0:0), Esbjergowi (2:2) i Metalistowi Charków (0:0). Jeśli chodzi natomiast o Stadion Miejski w Tychach, to nie jest żadną tajemnicą, że pod jego wrażeniem są władze klubu, marzący o podobnym obiekcie w Chorzowie. Poruszany był również wątek areny w Bielsku-Białej, ale to też opcja bardzo mało prawdopodobna. Jasne jest również, że władze miasta mają wziąć koszty za ewentualny wynajem stadionu na siebie.

Kiedy zostanie podjęta decyzja, gdzie swój mecz przeciwko Chrobremu Głogów rozegra chorzowski Ruch? Na dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić. Sytuacja jest dynamiczna i tak naprawdę każdego dnia mogą pojawiać się nowe informacje w sprawie.

