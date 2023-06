Ruch Chorzów pokonał GKS Tychy 1:0 i przypieczętował awans do PKO Ekstraklasy. Niebiescy dołączyli tym samym do ŁKS-u Łódź. W barażach zagra natomiast Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica, Puszcza Niepołomice oraz Stal Rzeszów. Do drugiej ligi spadają Skra Częstochowa. Sandecja Nowy Sącz oraz Chojniczanka Chojnice.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

ŁKS i Ruch zapewnili sobie bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy

Wisła, Termalica, Puszcza i Stal zagrają w barażach

Skra, Chojniczanka i Sandecja spadli z Fortuna 1 Ligi

Wielki powrót Ruchu do Ekstraklasy po sześciu latach

ŁKS Łódź już wcześniej zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy. Łodzianie w ostatniej kolejce mogli więc już świętować swój sukces w meczu z Odrą Opole. Gospodarze byli faworytem tego spotkania i potwierdzili to na boisku kontrolując boiskowe wydarzenia. ŁKS ostatecznie pokonał zespół z Opolszczyzny 1:0.

Ruch Chorzów potrzebował zwycięstwa w meczu z GKS-em Tychy, aby nie oglądając się na inne zespoły awansować do Ekstraklasy. Niebiescy przeważali przez większą część spotkania, ale nie potrafili przekuć dominacji w zdobycze bramkowe. To udało się dopiero po zmianie stron. W 63. minucie chorzowian na prowadzenie wyprowadził Szczepan. Jak się później okazało było to trafienie na wagę powrotu do PKO Ekstraklasy.

O Ekstraklasę w barażach powalczą natomiast Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Biała Gwiazda bez większych problemów ograła w ostatniej kolejce Górnik Łęczna 3:0. Dużo działo się natomiast w meczu Termaliki z Arką, gdzie gospodarze ostatecznie wygrali po zaciętym boju 2:1. Puszcza niespodziewanie przegrała z Chrobrym, ale nie miało to większego wpływu na układ tabeli. Stal natomiast rzutem na taśmę pokonała Skrę Częstochowa i zapewniła sobie szóste miejsce w tabeli.

Z Fortuna 1 Ligą żegnają się natomiast Skra Częstochowa. Sandecja Nowy Sącz oraz Chojniczanka Chojnice. Jednak te rozstrzygnięcia były już znane wcześniej.

W spotkaniach, które nie miały aż tak istotnego wpływu na układ tabeli Chojniczanka zremisowała z GKS-em Katowice 3:3, a Zagłębie Sosnowiec podzieliło się punktami z Sandecją Nowy Sącz. Ogromne emocje były natomiast w meczu Podbeskidzie z Resovią, gdzie kibice obejrzeli aż siedem goli i dwie czerwone kartki, a gospodarze wygrali 4:3.

