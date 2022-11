fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów kończy ligowe zmagania w 2022 roku starciem w Bełchatowie ze SKRĄ Częstochowa. 14-krotny mistrz Polski przystąpi do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta, ale trener chorzowian w przedmeczowej wypowiedzi z pokorą mówił się o rywalu.

Ruch Chorzów w sobotę powalczy o dziewiąte zwycięstwo w sezonie

Przed meczem ze Skrą kilka słów wyraził trener Jarosław Skrobacz

W przypadku ewentualnej wygranej na koncie Niebieskich mogą być po osiemnastu kolejkach 34 oczka

Skrobacz: Skra jest bardzo dobrze zorganizowana

Ruch Chorzów ma plan, aby zakończyć 2022 roku na potem w tabeli Fortuna 1 Ligi. W tym celu Niebiescy muszą wygrać starcie ze SKRĄ Częstochowa. W teorii zadanie jest łatwe, bo ekipa Jakuba Dziółki ostatnio zaliczyła osiem z rzędu porażek. Niemniej w ekipie z Chorzowa wszyscy pamiętają pierwszą spotkanie ze SKRĄ z tego sezonu, gdy miał miejsce wynik 0:0.

– Doskonale wiemy, że wszyscy oczekują zwycięstwa. Z drugiej strony, patrząc na nasze wyniki w tym sezonie, w każdym meczu jest ciężko. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest z dołu tabeli, ze środka, czy z góry. O każde punkty jest ciężko. Mało jest spotkań wyraźnie na jedną lub drugą stronę – powiedział Jarosław Skrobacz cytowany przez stronę KSRuch.com.

– Nie będzie łatwo, jeśli my jako zespół i poszczególne indywidualności nie wywiążemy się ze swoich zadań, jeśli nie potwierdzimy naszej dobrej dyspozycji z ostatnich spotkań, to będziemy się strasznie męczyć i różnie to się może zakończyć. Niemniej na pewno chcemy zagrać o trzy punkty, nie wyobrażam sobie innego nastawienia – zaznaczył trener Niebieskich.

Szkoleniowiec chorzowian pozwolił sobie na przedstawienie konkretnej charakterystyki najbliższego rywala. – Skra jest bardzo dobrze zorganizowana, dobrze broni całą drużyną. Takie mecze nie są łatwe. Teraz rywale mają serię porażek, ale nie kierowałbym się tym, absolutnie nie lekceważyłbym Skry, która na pewno gra lepiej, niż pokazują to wyniki. W ostatnim spotkaniu ze Stalą grali tak, jak chcieli – skomasowani w defensywie, czekający na swoje okazje w kontrataku. Chwalona za swoją grę Stal miała ciężką przeprawę, strzeliła bramkę po bardzo ładnym strzale z dystansu. Sytuacji za dużo nie mieli i myślę, że na to też Skra będzie liczyć w meczu z nami – mówił Skrobacz.

Ruch na wyjazdach w tym sezonie rozegrał osiem meczów, notując w nich trzy zwycięstwa, cztery remisy i jedną porażkę. Bilans goli to 11:9 na korzyść Niebieskich.

Skra Częstochowa Ruch Chorzów 4.60 3.60 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 17:39 .

