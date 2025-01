fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów i Wisła Kraków

23 tysiące biletów na mecz Ruch – Wisła ma już właścicieli

Ruch Chorzów i Wisła Kraków to ekipy, które mają plan, aby w rundzie wiosennej wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei w czwarty weekend lutego obie drużyny zmierza się ze sobą w bezpośrednim starciu. Jest ono zapowiadane jako: “Mecz Mistrzów”. Rywalizacja, która odbędzie się na Stadionie Śląskim, budzi ogromne zainteresowanie.

Klub z Chorzowa w swoich mediach społecznościowych publikuje co jakiś czas licznik z informacją o liczbie rozdysponowanych wejściówek. Najnowszy komunikat w tej sprawie brzmi, że na razie rozeszło się 23 tysiące biletów. To pozwala przypuszczać, że rekord 1 Ligi niebawem może zostać pobity. Został on ustanowiony w maju minionego roku. Na trybunach Polsat Plus Arena Gdańsk przy okazji konfrontacji Lechii Gdańsk z Arką Gdynia obecnych było 37 983 widzów.

Ruch Chorzów sezon 2024/2025

Jasne jest jednak, że chorzowska i krakowska ekipa stawiają sobie poprzeczkę wyżej. Mają zamiar poprawić osiągnięcie z meczu, który odbył się też w Kotle Czarownic. Wzięły w nim udziały drużyny Ruchu i Widzewa Łódź. W trakcie potyczki w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy trybuny Stadionu Śląskiego gościły 49 514 kibiców. Jeśli to osiągnięcie zostałoby poprawione, to do Ruchu i Wisły należałby rekord frekwencji w XXI wieku.

Mecz z udziałem chorzowskiej i krakowskiej ekipy odbędzie się 22 lutego o godzinie 14:30. W pierwszej potyczce w tej kampanii z udziałem obu drużyn górą była Wisła (3:1). Wówczas na stadionie im. Henryka Reymana obecnych było 22 217 widzów.