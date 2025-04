fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek podsumował starcie Kotwica – Ruch

Ruch Chorzów wciąż ma matematyczne szanse na wywalczenie miejsca w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, tracąc do szóstego miejsca na dzisiaj 11 oczek. Przedstawiciele klubu jednak koncentrują się już na budowie drużyny pod kątem następnej kampanii, w której celem ma być wywalczenie bezpośredniego awansu do elity. Tymczasem po wygranym meczu z Kotwicą Kołobrzeg swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Bardzo długo czekaliśmy na to ligowe zwycięstwo. Nie ma co ukrywać, że w poprzednich meczach było widać w naszych poczynaniach dużą nerwowość. Dzisiejsze spotkanie też dało dużo emocji. Na całe szczęście, w końcu to dla nas są 3 punkty. Fajnie, że zbiegło się to z niedzielnymi urodzinami klubu – rzekł Dawid Szulczek cytowany przez KSRuch.com.

Chorzowianie do wtorkowej potyczki podeszli kolejny raz w tym roku z kłopotami kadrowymi. Tradycyjnie ten wątek trener Ruchu też poruszył. – Ten mecz jawił się jako nowe koło ratunkowe. Dawno nie wygraliśmy, a nagle wypada nam trzech stoperów. Musieliśmy trochę pozmieniać, stąd nasza dzisiejsza gra w defensywie była szarpana, ale też oddajmy Kotwicy, że zdobyła trzy piękne bramki, trudne do wybronienia. Lukić i Szymański wracają po kartkach, będziemy mieli pozytywny ból głowy, a Maciek Sadlok po drobnym urazie od czwartku-piątku powinien trenować z nami normalnie – przekonywał Szulczek.

Tymczasem już w niedzielę Niebiescy staną przed szansą przełamania się na Stadionie Śląskim, na którym gra dla Ruchu jak na razie jest koszmarem. W tym roku chorzowianie w roli gospodarza wygrali tylko z Koroną Kielce (2:0) w Pucharze Polski.

